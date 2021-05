El ventilador repartemierda que es el doctor Marko tiene contaminado a todo RedBull

- Publicidad-

Es imposible que nadie trabaje verdaderamente bien cuando quien debe darte confianza te presiona y trata sin el suficiente respeto.

Eso es lo que ha estado haciendo Helmut Marko, el ventilador repartemierda, con todos los compañeros de Max Verstappen desde que forzó el salto desde Toro Rosso a RedBull para el piloto holandés: minar la seguridad de quienes son de su propio equipo.

La última basura que le ha salido por la boquita es la de afirmar que él ya sabía que Checo Pérez no iba a estar a la altura de Max Verstappen.

Estamos seguros de que los hechos -quedan 18 o 19 grandes premios- le harán ponerse cremallera en esa bocaza. Checo Pérez es un piloto excelente y lo ha demostrado en infinitas ocasiones.

¿Acaso no adelantó nada más y nada menos que a Daniel Ricciardo, el mejor adelantador de la F1 actual, en un circuito donde en teoría no se puede adelantar como es el del Gran Premio de España en Barcelona?

¿Acaso no es el hombre que ganó su primera carrera tras llegar a estar el último de la tabla y logró sobrepasar a todos y cada uno de sus compañeros?

Sergio Pérez aún lo tiene todo por decir. Y lo dirá.

Quién en verdad no está a la altura de RedBull es Helmut Marko. Deberían despedirlo. La presión de la que hablamos más arriba también la está sufriendo Max Verstappen, quien está demostrando no ser capaz de manejarla. Se debe a los errores del holandés que ahora no estén los de las bebidas energéticas primeros en el campeonato de pilotos.

Ni la Fórmula1 ni ningún otro deporte necesita de personajillos así. La Fórmula 1 sin duda sería mejor sin el ventilador repartemierda del Dr Marcos. Y a RedBull, opinamos, le iría mejor también.

Tigre Tigre.