El vaciado de los embalses provocado por las eléctricas afecta a las campañas de prevención de incendios de Feijóo

- Publicidad-

El BNG instaba a Feijóo en el mes de agosto a poner en marcha medidas para impedir la sobreexplotación de las hidroeléctricas y «sancionar a las empresas responsables del vaciado de los embalses gallegos, Iberdrola y Naturgy que aumentaron su producción hidroeléctrica con el fin de venderla en un mercado que está experimentando precios diarios históricos«.

Ya en septiembre, el secretario general de Podemos Galicia, Antón Gómez Reino, denunció la responsabilidad del presidente de la Xunta de Galicia en el plan de Iberdrola del vaciado de los embalses de Cenza y Las Puertas (Ourense).

«La Xunta supo con mucha antelación que los embalses se iban a vaciar, pero prefirió quedar de brazos cruzados y pronunciarse cuando el coste de la electricidad alcanzaba máximos históricos para responsabilizar a otros. Feijóo mintió sin reparos cuando dijo que su Gobierno no estaba al tanto del vaciado de Iberdrola«, señalaba Gómez Reino.

Ahora, el BNG denuncia que Feijóo «no solo no de la explicaciones por la parte que le compete a la Xunta en el vaciado de los embalses, sino que, además, confirma algo tan grave como que esto afectó a la prevención y extinción de incendios, pero que podemos estar tranquilos y tranquilas en el resto del mes porque llueve, no porque la Xunta actúe. Gravísimo», asegura la portavoz nacionalista de Energía en el Parlamento Gallego, Noa Presas.

Después de reprobar que el Ejecutivo de Feijóo no asuma sus responsabilidades y se limite a cruzar acusaciones con el Gobierno estatal para que «no cambie nada y las eléctricas sigan haciendo el mismo», Presas criticó a la titular de la consellería de Medio Ambiente por no dar “explicaciones de por qué tardaron en incoar sanciones, por cierto ridículas, porque somos víctimas de sus cambios legislativos en favor de las grandes empresas, ni tampoco porque no actuaron sabiendo que esto iba a suceder».

De igual manera, la diputada nacionalista afeó a la conselleira, que había mantenido que este tipo de hechos no se habían dado nunca en Galicia. «Infórmese un poco porque sus colegas de Iberdrola ya fueron sancionados en 2012 por hacer esto en la cuenca del Sil», reprochó para añadir a continuación que «ya no se sabe que es peor, que ignoren la realidad o que mientan y manipulen en favor de sus amigos de Iberdrola».

La portavoz de Energía del BNG también cuestionó la supuesta diligencia y actuación de oficio esgrimida por la conselleira en este ámbito de actuación: «es que en el embalse de las Conchas es la primera vez que hay vaciamiento y cianobacterias? No, pasa todos los veranos y ustedes no actúan», denunció para a continuación advertir que «alcaldías del PP de un lado del embalse permiten el baño y de otro no porque ni siquiera Aguas de Galicia actúa como debe en pro de la salud pública».

En su intervención, Presas recordó que los embalses de Portomarín o Las Conchas se encuentran en el umbral del 30%, «menos de la mitad que hace un año», y el de las Puertas, en un 14,74%, «cinco veces menos que hace un año», un vaciamiento sin precedentes con el que las eléctricas especulan «con un precio de la energía que hoy vuelve a batir récord histórico».

La diputada nacionalista recalcó que, en este contexto, el Gobierno de Feijóo «no hizo nada», pese a que sí sabía que se iba a proceder al vaciado. «Pusieron en riesgo el medio ambiente, actividades socioeconómicas y la intervención de los medios de extinción de incendios por tener un ariete con el que hacer campaña en lugar de gobernar», censuró después de apuntar a la necesidad de depurar responsabilidades. «Si ustedes tienen la conciencia tranquila, comprométanse a apoyar la comisión de investigación que va a traer el BNG al próximo pleno», concluyó.