El último informe de la FDA sobre vacunas señala el riesgo de inflamación cardiaca también para la de Novavax

La FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos norteamericana) publicó el pasado viernes su último informe sobre las distintas vacunas contra la covid.

El informe íntegro puede consultarse pulsando en este enlace.

Según ha recogido CTVNews, la FDA ha expresado su preocupación sobre un posible riesgo de inflamación cardiaca vinculado a la vacuna de Novavax Inc.

En el ensayo que ha estudiado a unos 30.000 pacientes a los que se les ha inoculado el vial de Novavax, realizado entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021 se han detectado cuatro casos de un tipo de inflamación, miocarditis, dentro de los 20 días posteriores a la aplicación.

«Estos eventos plantean la preocupación de una asociación causal con esta vacuna, similar a la asociación documentada con las vacunas ARNm contra la COVID-19» señala el informe.

La incidencia que este informe ha tenido en el valor de la compañía en bolsa ha sido inminente: las acciones empresariales han caído casi un 14%.

La FDA ha señalado que ha solicitado a Novavax Inc que incluya la miocarditis y la pericarditis como «riesgo identificado importante» en la información de la vacuna. La compañía, según ctv news «aún no se ha comprometido a hacerlo». Según la información publicada, Novavax ha señalado que se pueden esperar eventos como estos en cualquier base de datos que sea lo suficientemente grande. «Según nuestra interpretación de todos los datos clínicos que respaldan a NVX-CoV2373 (…) creemos que no hay evidencia suficiente para establecer una relación causal» han afirmado mediante un comunicado.

El comunicado publicado por Novavax data del 3 de junio, y puede leerse pulsando este enlace.