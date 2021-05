El Tribunal Supremo niega a los independentistas catalanes lo que concedió a Tejero y los GAL

- Publicidad-

El Tribunal Supremo de España, presidido por Carlos Lesmes, se ha posicionado en contra del indulto a los dirigentes independentistas catalanes presos por delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

Llama la atención que se niegue el indulto, cuando en su día el mismo Tribunal Supremo estuvo a favor de conceder indultos por hechos mucho más graves que los ocurridos en Cataluña.

El Tribunal Supremo apoyó el indulto para el coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, protagonista principal del Golpe de Estado ocurrido en España el 23 de febrero de 1981. Recordemos las agresiones y disparos que se produjeron dentro del Parlamento español.

El Gobierno de Felipe González con buen criterio no indultó a Tejero, que salió de prisión en 1996, cuando le concedieron la libertad condicional.

El mismo Tribunal Supremo apoyó también el indulto para varios de los condenados por su relación con los GAL. Los GAL no ponían urnas, ni realizaron una proclama de independencia suspendida en pocos minutos, sino que fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron el terrorismo de Estado entre 1983 y 1987 y ejecutaron a decenas de personas.

En el caso de los condenados por los GAL, el Tribunal Supremo optó en 1999 por estar a favor de un indulto parcial para el exministro del Interior José Barrionuevo y el exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera. Tras pasar sólo tres meses en prisión, el Gobierno español presidido por el popular José María Aznar concedió el indulto parcial a los dos dirigentes socialistas.

El descrédito de la justicia española es grande a nivel internacional. Pero parece que son pocos los que se dan cuenta de esa realidad. De no ser así jamás el Tribunal Supremo y el presidente del mismo, Carlos Lesmes, habrían cometido un nuevo atropello judicial. Y es que no parece equilibrado negar a quien no utilizó la violencia, aquello que se concedió a quien sembró de muerte el País Vasco o se levantó en armas contra el Gobierno de España. Lamentable es poco.