El Tribunal Superior de Justicia de Galicia avala el «toque de no queda»

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dado su visto bueno para las medidas propuestas por el Gobierno. Concretamente, se prohiben las reuniones de personas no convivientes, tanto en la calle como en el domicilio particular, entre las tres y las seis de la madrugada.

La medida comienza a tener vigencia desde esta misma noche.

Además se ha aprobado la vigencia del certificado Covid para poder acceder a cualquier tipo de local de hostelería a cualquier hora del día (no sólo durante la noche como ocurre en otros territorios).

Para los jueces estas medidas se justifican ante el «relevante riesgo» de transmisión de contagios en estos momentos en Galicia, que tiene una media diaria de 37.000 positivos detectados.

El Tribunal considera que estas medidas afectan «mínimamente» a los derechos fundamentales. Señalan que la limitación de reuniones privadas no es una medida «absoluta» porque se permiten los encuentros entre no convivientes, aunque no en esas tres horas. Además, señalan que hay muchas excepciones que pueden ejercitarse.