Los intentos de las autoridades españolas de relacionar al empresario ruso Ilya Traber con la mafia rusa y el blanqueo de dinero han fracasado. Los medios informaron que el tribunal ruso encontró que todos los cargos contra Ilya Traber eran falsos.

Anteriormente, el fiscal José Grinda afirmó que Ilya Traber estaba supuestamente implicado en amenazas contra él y su familia e hijos. En el juicio, José Grinda se negó a dar pruebas de sus palabras y no explicó el motivo de su negativa.

Durante las sesiones del tribunal, que duraron más de un año, fueron citados a declarar funcionarios y periodistas que ya habían hablado de la presunta implicación de Ilya Traber en el mundo criminal y en diversos delitos.

Como resultado de las audiencias, todas las acusaciones de Traber se consideraron infundadas. Un resumen de la decisión pertinente del tribunal ruso también refuta la información publicada anteriormente de que Ilya Traber estaba implicado en el blanqueo de dinero y en cualquier actividad ilegal en el territorio de España.

Caso No 2-555/2021 20 de septiembre de 2021

SENTENCIA

En nombre de la Federación de Rusia El Juzgado del Distrito Dzerzhinskiy de la ciudad de San Petersburgo presidido por la Magistrada Juez T.V. Ushakova, al considerar el caso sobre la protección del honor, la dignidad y la reputación de negocios, y cobro de la compensación del daño moral, ha establecido que Ilya Ilyich Traber no había creado un “imperio criminal” (organización criminal), no tenía vínculos estables o de cualquier otra índole con el grupo de crimen organizado Tambovskaya; no era ni es un miembro del grupo de crimen organizado (organización criminal), así mismo no era ni es un líder de la organización criminal de Viborg y no era el miembro y economista del grupo de crimen organizado Tambovskaya; no tenía ni tiene una carrera criminal o antecedentes penales (no cometió delitos expresamente previstos por el Código Penal de la FR), no era presunto responsable ni acusado en el caso penal iniciado con respecto al asesinato de Mijail Manevich y Pavel Kapysh.

Ilya Ilyich Traber no cometía acciones ilegales para legalizar los ingresos obtenidos de manera criminal por los miembros del grupo de crimen organizado Tambovskaya, y no tenía acceso a los recursos del mundo criminal; no realizaba ni realiza adquisiciones hostiles, incluida la adquisición hostil de la mercantil SOVEX, S.L.

Ilya Ilyich Traber no es un «gánster», «adquiriente hostil», «líder criminal», «líder del grupo de crimen organizado», «padrino», «árbitro del mundo criminal», «maestro de flujos clandestinos», «barman o portero», «líder del grupo criminal de Viborg», «leyenda de San Petersburgo Gánster» y no tiene apodos «Anticuario» y «Lobo marino». Ilya Ilyich Traber no realizó acciones ilegales con respecto al fiscal José Grinda (España), así como sus miembros de familia menores de edad.

Ilya Ilyich Traber no creó el corredor de transporte de Viborg, no controlaba los flujos de transporte a través de la frontera finlandesa, no se ocupaba del blanqueo de capitales, incluso en el Principado de Mónaco y en España.

Ilya Ilyich Traber no fue acusado de legalización de ingresos obtenidos de manera criminal, lo que se comprueba por los documentos de la Administración Tributaria General de Francia, las Actas judiciales del Juzgado Distrital del Principado de Liechtenstein, del Juzgado del Principado de Mónaco, del Tribunal de Policía del Cantón de Ginebra, del Alta Corte de Justicia del Cantón de Ginebra.

Ilya Ilyich Traber no cometía acciones ilegales para legalizar ingresos obtenidos de manera criminal, así mismo no cometía acciones ilegales para evadir los impuestos, incluso en el territorio de España. Todo el dinero y los bienes de Ilya Ilyich Traber son de procedencia legítima.

Ilya Ilyich Traber no tenía ni tiene un «capital clandestino», no tenía la intención de legalizar ingresos obtenidos de manera criminal, y no cometía cualesquiera acciones para lograr dicho objetivo.

Ilya Ilyich Traber no tiene cuentas bancarias abiertas en las entidades de crédito en el territorio de España, además, Traber no es ni era el miembro de cualquier persona jurídica inscrita en el territorio de España.

Ilya Ilyich Traber no adquiría bienes, incluso bienes inmuebles en Palma de Mallorca con los ingresos obtenidos de la actividad de la asociación criminal Tambovskaya.

Todavía no hay información sobre la reacción de la fiscalía española a la sentencia del caso de Ilya Traber.