«El trato que nos da la Comunidad de Madrid es sadismo político»

Tal y como publicamos ayer, la situación en la «Zona 0» de San Fernando de Henares, donde se concentran las más de 700 viviendas afectadas por las obras de la Línea 7b del Metro de Madrid, no hace más que ponerse más peligrosa para los que siguen viviendo allí siendo testigos de cómo sus casas se van destruyendo poco a poco.

En las últimas semanas, las obras que se están realizando en esa «Zona 0» han provocado varios incidentes con el gas y la rotura de tuberías de agua, por lo que el temor a pérdida de vidas humanas se acrecienta. Los vecinos denuncian, además, que la Comunidad de Madrid está haciendo oídos sordos a estos sucesos.

Uno de los vecinos contactados por Diario16, cuando se le hizo la comparación de lo sucedido en Peñíscola con la situación que lleva sufriendo desde el año 2009, torció el gesto y dijo: «La verdad, [silencio] es que uno lo piensa cuando vi esas imágenes por televisión. Hay mucho miedo, eso te lo puedo asegurar. Yo tengo miedo a que se me caiga el edificio encima y morir sepultado. Y hay mucha gente que vive aquí que también te lo dice. Claro que tenemos miedo».

La práctica totalidad de estas familias pasa miedo a diario a que se caiga su casa o su edificio. Todos los afectados consultados por Diario16 coinciden en que tienen la sensación de que la Comunidad de Madrid no actuará hasta que ocurra alguna desgracia que, viendo la situación de los edificios, está más cerca de que ocurra.

Otra de las afectadas, nos contaba hace un año que «el miedo que tengo es que no me avisen a tiempo de que tengo que salir de mi casa. Ese es el miedo que tengo. Mis vecinos durante años han mandado a sus hijas a casa de sus abuelos durante el día por miedo a que, mientras estuviesen sus hijas en casa se les cayera el edificio. Eso es muy difícil de explicar lo que se puede sentir. Cuando mi vecino me decía, ‘es que llevo a mis hijas a casa de mi suegra porque me da miedo que se caiga el edificio mientras están ellas aquí’. Entonces, claro, despertarte cada noche escuchando cómo cruje el edificio te hace plantearte muchas veces que a ver si será verdad que se va a caer y nadie me ha avisado eso es lo que a mí se me viene primero a la cabeza. Yo realmente tengo ese temor a que eso se pueda llegar a producir y mucho más desde que a los vecinos del edificio desalojado les avisaron por la noche de que al día siguiente tenían que salir de su casa sí o sí. ¿Qué seguridad nos pueden dar al resto de que no lleguen a avisar a tiempo? Es entonces, es despertarte con ese crujido y pensar madre mía, se va a caer ya, se va a caer ya».

Informes que avisaron de la catástrofe

La Comunidad de Madrid no puede alegar en ningún caso que hubo un desconocimiento o que la problemática de la línea 7b de Metro no había sido prevista. Diario16 ha tenido acceso a un informe conjunto de la Universidad Complutense y de la Politécnica de Madrid fechado el 19 de junio de 2008.

En dicho documento, encargado por la propia Comunidad de Madrid, se señalaba claramente la existencia de un elevado riesgo de hundimiento de las viviendas. En concreto, señalaba que se podían provocar «colapsos en el túnel de Metro y en las edificaciones del entorno».

El informe no se equivocó, pero la Comunidad de Madrid sí que pudo haber realizado soluciones efectivas más allá de parches, de inyecciones de hormigón en el terreno, que está teniendo un coste para las arcas públicas de decenas de millones de euros más que si se hubiese dado una solución definitiva nada más aparecer el problema.

«Desde el punto de vista geotécnico, y habida cuenta de la irreversibilidad de los cambios inducidos por la circulación del agua subterránea, debería hacerse un estudio geotécnico de estabilidad y una auscultación continua y exhaustiva a largo plazo en los edificios del entorno, así como en el túnel del Metro: la naturaleza kárstica del sistema subterráneo impide que puedan descartarse subsidencias y colapsos. […] El estado latente del problema recomienda un seguimiento a largo plazo, enfocado siempre a detectar una posible reactivación del proceso», afirma el informe.

Las visitas de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso está acostumbrada a que la reciban con vítores y gritos de alabanza. Ya es habitual que, vaya a donde vaya, en cualquier lugar de España, sea agasajada con gritos de «¡Presidenta, Presidenta!». Sin embargo, el pasado 13 de octubre, en San Fernando de Henares, vio con sus propios ojos la indignación ciudadana de unos vecinos que lo están perdiendo todo por la inacción de Ayuso.

Los vecinos afectados se indignaron con la primera visita sorpresa de Isabel Díaz Ayuso. Durante meses, el alcalde de la localidad del sureste de Madrid, Javier Corpa, ha reclamado en infinitas ocasiones que la presidenta visitara las calles afectadas para que viera de primera mano la situación real, las grietas, las viviendas derribadas, los bloques desalojados y los comercios cerrados. No obstante, Ayuso no había aparecido por San Fernando de Henares, incluso teniendo actos en localidades cercanas como Coslada o Torrejón de Ardoz.

La visita de Ayuso fue por sorpresa. Afectados han denunciado a Diario16 que la presidenta madrileña se ha presentado en San Fernando «con todo el séquito y un montón de guardaespaldas. A escondidas, con nocturnidad y alevosía se avisó anoche a algunos vecinos a los que les dijeron que no lo podían contar a nadie».

Ayuso escuchó en primera persona a los afectados que han mostrado su indignación con gritos de «Metro culpable, Ayuso responsable» o «¡A dorarle la píldora a la sinvergüenza esa!», entre otras muchas cosas.

El 8 de noviembre Isabel Díaz Ayuso volvió a realizar una visita clandestina a San Fernando de Henares. Esta vez, según denunciaron a Diario16 varios afectados, se avisó sólo «a afiliados al PP de San Fernando de Henares para hacerse la foto que no consiguió en la anterior visita».

Según la Plataforma de Afectados por Metro, «ha venido al municipio sin avisar a nadie y ahora mismo está reunida, supuestamente, con ‘afectados’ que casualmente son afiliados del Partido Popular o que simpatizan con el PP de San Fernando. Han venido buscando de nuevo una fotografía que lave su imagen y que, con toda seguridad, van a intentar usar electoralmente. Esta visita sorpresa supone un nuevo impulso para ganar un relato que están perdiendo».

San Fernando se hunde

Además, de todo esto, el sindicato CCOO ha realizado un reportaje sobre la situación que viven estas familias de San Fernando de Henares. Ahí, Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma de Afectados por el Metro de San Fernando de Henares, es contundente cuando afirma que «No se puede vivir así, no se puede gestionar esto así. El trato que nos da la Comunidad no es solo un ejemplo de negligencia, también se trata del sadismo político que ha empleado el gobierno regional contra las personas afectadas, contra las víctimas».