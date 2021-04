Nueva tragedia en el mar: 17 inmigrantes muertos a 500 kilómetros de la isla del Hierro

Los náufragos no eligen puerto, esa es la realidad, y el mar se está convirtiendo en el mayor cementerio del mundo. La ruta de África a Canarias, frontera sur de la Unión Europea, es mucho más peligrosa y, aún así, los migrantes no dudan en poner su vida en riesgo, empujados por las mafias y por la complicidad de los países a los que la UE subcontrata las políticas de control de fronteras y migración. Hoy la noticia fue que Salvamento Marítimo encontró un cayuco con 17 seres humanos muertos a 500 kilómetros del sureste de la isla del Hierro, en Canarias. Una tragedia más que, por desgracia, no será la última.

Dos periodistas españoles asesinados en Burkina Faso

Arantxa González Laya, ministra de Exteriores, confirmó en el día de hoy el asesinato de dos periodistas españoles: David Beriáin y su cámara, Roberto Fraile, en Burkina Fasso. Ambos se encontraban «en paradero desconocido» desde ayer en el país africano junto a otras dos personas: un ciudadano burkinés y otro irlandés. Los medios locales habían apuntado a que habrían sido secuestrados durante un ataque registrado en el sureste del país.

Terrorismo machista: asesina a su pareja quemándola viva

La violencia contra las mujeres vuelve a traducirse en tragedia y crueldad. Un hombre, de nacionalidad española, quemó viva a su pareja en la localidad de La Bisbal del Penedés (Tarragona), tras rociarla con gasolina y prenderla fuego. Los hechos tuvieron lugar en la tarde de ayer. Hoy la mujer no aguantó la gravedad de las heridas y murió. Un nuevo asesinato, un nuevo crimen que dejará una mujer asesinada y muy poca soluciones para terminar con esta lacra.

La Alianza de Colón pacta una bajada de impuestos a los más ricos

El tripartito andaluz PP-Cs-Vox han conseguido uno de sus objetivos principales: una reducción de impuestos a las rentas más altas y que fue uno de los puntos sobre los que se asentó el pacto de gobierno de diciembre de 2018. Se presenta, por tanto, una oportunidad de oro para que el Partido Popular pueda adelantar las elecciones (previstas para 2022) y, de este modo, reforzar su mayoría con la más que probable caída de Ciudadanos y con la situación de división absoluta del bloque de la izquierda, tanto en el PSOE como en Podemos, tras la salida de Teresa Rodríguez. El momento es perfecto para que Moreno Bonilla haga «un Ayuso» y adelante los comicios autonómicos para afianzar al PP en el gobierno de Andalucía.

Elecciones Madrid – Las encuestas reafirman la mayoría del bloque PP-Extrema Derecha

Una encuesta realizada por Metroscopia y publicada por El País señala que el bloque PP-Vox obtendría la mayoría absoluta en las próximas elecciones del 4 de mayo. En concreto, la suma del partido conservador y de la formación de extrema derecha sumaría 72 escaños, lo que aseguraría a Isabel Díaz Ayuso como presidenta para el resto de la legislatura. En el lado de la izquierda, el PSOE debería recapacitar sobre el trasvase de votos a Más Madrid y, sobre todo, si la estrategia de campaña es la correcta (todo ello teniendo en cuenta que es complicado a estas alturas cambiar al candidato). Podemos, por su parte, mejoraría resultados respecto a los comicios de 2019. Lo preocupante es que, en un escenario tan polarizado y de amenaza democrática, la izquierda no logra movilizar a su electorado, ni al más moderado ni al más radical. Queda partido, eso sí, pero el tiempo se va terminando.

Cultura- El concierto de Love of Lesbian se salda con sólo dos contagiados por Covid

Buena noticia para el sector de los espectáculos en directo. El experimento realizado en el Palau Sant Jordi con un concierto del grupo Love of Lesbian y que congregó a 5.000 personas, se ha saldado con sólo 2 contagios por Covid19 durante dicho evento. Esto demuestra que, aplicando medidas de detección previa y guardando determinadas pautas de seguridad, el mundo del espectáculo en directo podrá reactivarse en fechas muy próximas, todo ello, además, con el incremento del proceso de vacunación.

Deportes – El Real Madrid se juega la temporada con el temor a un atraco arbitral

Esta noche se celebra el primer partido de semifinales de la Champions League. Se enfrentarán en el Estadio Alfredo Di Stéfano el Real Madrid y el Chelsea. El partido viene rodeado todavía por la polémica sobre la Superliga, un proyecto que encabezó Florentino Pérez y que tan sólo duró 48 horas. El hecho de que fuera el presidente del Madrid quien liderara ese proyecto de escisión de la UEFA, hace temer, tanto a jugadores como a aficionados, que hoy se puede perpetrar un nuevo «atraco» arbitral, algo similar al escandaloso arbitraje del noruego Tom Henning Obrevo en un Chelsea-Barcelona en el que no pitó 5 penaltis claros a favor del club inglés, errores que fueron reconocidos por el colegiado unos años después.