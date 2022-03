El tiempo efímero, frente al eterno sufrimiento

- Publicidad-

Dicen que el tiempo es efímero, pero estos dos últimos años, se nos están haciendo eternos, en sufrimiento, en cansancio, en hartazgo de malas noticias, de malos ratos que cada día cuesta más llevarlos. Por el camino se ha quedado demasiada gente a la que queríamos, y con ellos se ha ido la luz , las ilusiones, la alegría y ahora, que parecía que podía llegar el final…¡Una guerra!

Pero ¿se puede ser más torpes, más depravados, más estúpidos, más desalmados? No somos capaces de aprender que las guerras las mandan los poderosos, para tener aún más poder, no se sacian nunca, siempre quieren más, mientras tanto ellos desde sus sillones mullidos, manejan al ejército, a las personas, como si fueramos meros peones de ajedrez, en esas partidas que no son ficticias ya que siempre hay muertos, pero los muertos, nunca son los suyos, ellos nunca se manchan las manos.

Juegan con el dolor ajeno, con el miedo de los desamparados, con la ignorancia de un pueblo desinformado, con la disciplina de los demás como si no fueran personas, les despojan de todo y los mandan al frente a luchar por algo que sólo les importa a ellos, a los que ya tienen la fuerza, el poder, y la riqueza. Para que los pobres sean cada día más pobres, los humildes sean cada día humillados, los militares sean cada día menos humanos, pero más disciplinados.

PUTIN, a ningún ser humano, le interesa tu guerra, tu locura de dictador metido a emperador de un gran imperio, tus ansias de grandeza, tus ganas de enriquecimiento personal, tu terrible ego nos está jugando una mala pasada a todos. Pero ¿sabes?, aquí en mi país España, existe un refrán que dice: “A cada cerdo, le llega su San Martín”, espero que sea premonitorio, no mereces menos por las atrocidades que estás cometiendo contra personas indefensas, contra mujeres y niños, contra ancianos que ya sufrieron otros crímenes de lesa humanidad por los nazis, ¡tan criminales ellos, como tú y los tuyos!.