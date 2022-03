El territorio llamado Ucrania fue el Reino de Khazaria

- Publicidad-

En las últimas semanas, en Diario 16, hemos estado analizando desde diversas perspectivas y a la luz de los acontecimientos que se iban produciéndo, así como de la información que se iba revelando, las relaciones entre empresarios judíos (ucranianos, británicos, estadounidenses e incluso israelíes) y los grupos nacionalistas ucranianos neonazis.

Las razones económicas y de poder son las más evidentes y que resaltan en sus motivaciones, pero en la inmensa mayoría de acciones humanas, como la guerra, hay un componente religioso, cultural y sentimental, como deseemos considerarlo.

En la injerencia judía o sionista, con perspectivas globalistas, se da este componente de forma profunda y no muy evidente, pero esto no lo convierte en ficción. El Reino de Khazaria no era desconocido para la población en general hasta que Arthur Koestler escribió sobre su Historia en el libro de 1976, La decimotercera tribu y del que publicamos el enlace para descargar.

Koestler avanzó que los judíos Ashke-nazi descienden, no de los israelitas de la antigüedad o bíblicos sino de los jázaros, un pueblo túrquico del Cáucaso que se convirtió al judaísmo en el siglo VIII (dos siglos antes del inicio de la cristianización de los pueblos eslavos y del comienzo de la Rus) y más tarde fue forzado hacia el Oeste, dando origen a la creación de las comunidades judíos que en los siglos posteriores fueron expulsadas de todo el Norte y centro de Europa.

Koestler argumentó que la prueba de que los judíos Ashkenazi no tienen conexión biológica con los judíos bíblicos elimina la base racial del antijudaísmo europeo (lo que se ha venido en llamar erróneamente antisemitismo) y demostraría que la verdadera razón es religiosa y como consecuencia de continuadas prácticas depravadas por parte de esos judíos, así como por la práctica de la Usura o el prestamismo.

Históricamente hablando, el Reino de Khazaria se estableció antes que la propia Rusia. Se centró en lo que ahora se llama Ucrania, pero también incluía países vecinos como Georgia y Chechenia por el Cáucaso y llegaba hasta mitad de centroasia en Uzbekistán.

Los rusos finalmente incorporaron la tierra de Khazaria a la Rus, la evangelizaron y civilizaron.

¿ Es este el motivo de fondo de la injerencia judía en el neonazismo ucraniano contra la Rusia como sucede también en Palestina ? ¿ Es parte del Proyecto Sionista o Judío de Nuevo Orden Mundial recuperar sus antiguos reinos o dominios fragmentado todos aquellos de raiz cultural grecorromana y religiosa Cristiana ? Mi respuesta es afirmativa.