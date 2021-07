El Supremo vuelve a decir que no a Ciudadanos y a Vox sobre la vuelta a prisión de los presos políticos catalanes

- Publicidad-

La decisión que hoy ha tomado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo va en la misma línea que en la que ya anunció al rechazar la petición de medidas cautelarísimas: desestimar la petición de Ciudadanos y de Vox, que solicitan el ingreso en prisión de los presos políticos catalanes mientras se resuelve el fondo del recurso presentado.

El Supremo considera que no se dan las circunstancias para adoptar la medida cautelar solicitada, puesto que de hacerlo, se podrían estar vulnerando derechos fundamentales que, manteniéndolos en libertad no se vulneran.

«La aplicación del indulto, y no suspensión del mismo, no impide, si así se declara en una eventual sentencia favorable a las pretensiones de los recurrentes, el cumplimiento en su momento de la pena de privación pendiente, de manera que con la ejecución del indulto no se producen consecuencias o situaciones de difícil reversión que puedan hacer perder su finalidad legítima al recurso», señalan los jueces. Y en este sentido, explican que, por el contrario, «en contraste con otros intereses en conflicto que la parte no ha valorado adecuadamente, la suspensión del indulto podría dar lugar a situaciones perjudiciales e irreversibles para los indultados si, como se pretende por la parte recurrente, continúan cumpliendo una pena privativa de libertad de la que finalmente queden indultados».

Falta de legitimación activa de los recurrentes

La Abogacía del Estado subrayó que tanto Ciudadanos como Vox carecen de legitimación activa para interponer este recurso. La sala no se ha pronunciado sobre esta cuestión por el momento, ya que lo único que ha resuelto hoy ha sido la petición de medida cautelar, que ha sido rechazada.