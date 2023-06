El sobresueldo de Feijóo llega al Senado

- Publicidad-

Adriana Lastra ha acusado a Feijóo de no ser transparente con sus beneficios profesionales. “A manos llenas, señores”, sugiere la portavoz del PSOE sobre el dinero que percibe el jefe de la oposición. El grupo socialista en el Senado reclama que el Partido Popular aclare la cuantía y el concepto por el que retribuye a su presidente nacional. Además, ha registrado una petición para que el presidente de la Cámara Alta reclame a Feijóo que informe sobre cuál es el “sobresueldo” que cobra de su partido.

Así lo ha explicado la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, quien ha reiterado esta petición que ya hizo la semana pasada, cuando Feijóo admitió en una entrevista que recibía un sueldo de su partido. Dado que la petición pública de la ministra no ha sido atendida, esta ha anunciado que “hoy mismo el Grupo Socialista en el Senado ha registrado una solicitud al presidente del Senado para que se dirija al senador Feijóo y le haga cumplir con la transparencia que se despliega en una Cámara tan importante como es el Senado”.

Dicho esto, ha lamentado lo que considera “opacidad” y “oscurantismo” del PP tanto en este asunto, ha dicho, como en los debates solicitados por los medios para la campaña electoral o los acuerdos que se están cerrando por parte del PP y Vox en las distintas comunidades autónomas.

En la solicitud que ha registrado el Grupo Socialista en el Senado, firmada por la Portavoz, Eva Granados, y facilitada por el PSOE, se recoge parte de la transcripción de la entrevista que Feijóo dio a la Cadena Ser, en la que habla sobre este asunto. El periodista preguntó al presidente del PP cuánto cobraba y este dijo que cuando llegó al Senado hizo su declaración y hará otra al final de la Legislatura registrando sus retribuciones que “entran por nómina, en el Senado y en el partido”.

Al ser preguntado si a los 70.000 euros que percibe como senador sumaba un plus, Feijóo respondió: “Todas las personas que hemos estado en el comité de dirección del partido, y el presidente del comité de dirección que es el presidente del partido, tienen un incremento de sus salarios por el partido igual que lo tiene el Partido Socialista, o al menos lo tenía”.

No obstante, no precisó cuánto es ese incremento y dijo que no lo diría antes de que lo registre en el Senado al final de la Legislatura, alegando además que debe ser el senador que más ha actualizado sus retribuciones porque hizo la declaración en la Cámara Alta hace un año.

¿Cuánto cobra?

A la pregunta sobre cuáles son sus honorarios, Feijóo respondió en la Cadena Ser que “lo que cobro y declaro en el Senado”. “Hice mi declaración y volveré a hacer la misma cuando termine la legislatura. (…) No solamente creo que debe ser pública sino que creo que debe ser pública en su totalidad la cifra de la financiación de los partidos. Deje que lo presente en el Senado. Debo ser el senador que más ha actualizado sus retribuciones, pero las actualicé hace un año. Hay personas que llevan años sin actualizarlas. Cumpliré con mis obligaciones”, alegó.