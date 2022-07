El servicio mundial de Twitter está caído

- Publicidad-

Twitter está experimentando problemas a nivel mundial este jueves, que impiden a los usuarios usar la red social con normalidad. La falla se extiende también a herramientas complementarias como TweetDeck.

Twitter caído también en el móvil

Los usuarios y usuarias están experimentando problemas para acceder a la red social, tanto en la web como en la aplicación móvil. Al intentar iniciar sesión, se remite al usuario “a una página no disponible”, en la que la compañía ya indica que se enfocaran en “poner todo en funcionamiento lo más pronto posible”.

Además, de dar problemas en el iniciar sesión, los fallos en la plataforma también cierran las sesiones previamente abiertas. Los problemas se manifiestan también en herramientas como TweetDeck, donde no es posible cargar imágenes ni programar contenidos.

Según detalla el portal Down Detector, los fallos se empezaron a identificar hacia las 13:45 horas (España peninsular) de este jueves. En Is The Service Down se aprecia en el mapa que la caída del servicio es global, con países como España, Francia, Estados Unidos, México, India o Japón entre los más afectados.