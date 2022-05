El Senado aprueba la iniciativa de EH Bildu y ERC para despenalizar las injurias a la Corona

- Publicidad-

El Senado ha aprobado este miércoles la Proposición de Ley de EH Bildu y ERC para retirar del Código Penal las injurias a la Corona que actualmente se castigan con penas que oscilan entre seis meses y dos años de prisión.

EH Bildu y ERC han recabado el apoyo de 145 senadores; 111 han votado en contra y 2 se han abstenido. Con esta iniciativa, ambos grupos pretenden modificar la Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre del Código Penal para superar las censuras que tipifican como delito la quema de banderas o las injurias a la monarquía. «Perseguir la opinión o crítica de artistas, periodistas o cualquier persona afecta directamente a fundamentos básicos de un sistema democrático. Es inadmisible y desproporcionado», ha explicado la senadora Idurre Bideguren.

La representante vasca ha incidido en la necesidad de dar cumplimiento a los convenios internacionales que instan al Estado español a despenalizar las injurias a la monarquía.

Bideguren ha detallado que la tipificación como delito de las injurias a la Corona va en contra de la declaración de los DDHH y del convenio ratificado por el Estado Español en 1979 para la protección de los DDHH y de las libertades fundamentales. Ha añadido que existe jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos, advirtiendo de que «sería una vergüenza» que una vez más se pronunciara por vulnerar derechos fundamentales en el Estado Español. «Diferentes agentes de la sociedad como periodistas, letrados, artistas o asociaciones como amnistía internacional lo han reivindicado en varias ocasiones. El Consejo de Europa y las Naciones Unidas han instado también al Estado Español para que revisara su legislación. Pero todavía no ha habido ningún avance», ha denunciado.

Más transparencia y acabar con la corrupción

En palabras de Bideguren, una sociedad que aboga por ser una democracia avanzada y moderna debería garantizar la libertad de expresión de todos y todas, no avalar la persecución ante el derecho a recibir y difundir información e ideas: «Es positivo para el dinamismo de una sociedad que haya manifestaciones y actos de rechazo dentro del ámbito de la crítica política».

Finalmente, y a raíz de la reciente visita de Juan Carlos de Borbón al Estado español, la senadora de EH Bildu ha recordado que la monarquía es una institución anacrónica impuesta, no elegida, que goza del privilegio de inviolabilidad, no rinde cuentas a nadie, no se puede investigar y ni siquiera se somete a controlar parlamentario y político. «¿Os parece razonable que ni siquiera se la pueda criticar? En la sociedad que vivimos, que pide cada vez más transparencia y acabar con la corrupción, esto es totalmente anacrónico. Y no se entiende», ha zanjado.