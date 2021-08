El sector inmobiliario sirve de refugio a miles de millones de dinero ilícito

- Publicidad-

¿Qué tienen en común el gobierno iraní, un joyero internacional fugitivo y un entrenador de esgrima de la Universidad de Harvard caído en desgracia? Todos han utilizado bienes inmobiliarios estadounidenses para blanquear sus ganancias ilegales.

Un nuevo informe, al que Diario16 ha tenido acceso, sobre el blanqueo de dinero en los Estados Unidos encuentra que se blanquearon más de 2.300 millones de dólares a través de bienes raíces estadounidenses durante los últimos cinco años y que, precisamente, esos activos inmobiliarios están involucrados en muchas de esas transacciones.

El documento, titulado Acres of Money Laundering: Why US Real Estate is a Kleptocrat’s Dream, y realizado por la organización Global Financial Integrity (GFI) se sumerge en el turbio mundo del lavado de dinero global y demuestra la facilidad con la que cleptócratas, delincuentes, evasores de sanciones y funcionarios gubernamentales corruptos utilizan el dinero real del mercado inmobiliario para ocultar y blanquear el resultado de sus actividades ilícitas.

Para comprender mejor el alcance del blanqueo de dinero inmobiliario e identificar las tendencias, Global Financial Integrity (GFI) analizó 125 casos notificados entre 2015 y 2020 en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. A través de una combinación de análisis de casos y análisis regulatorio, GFI proporciona en su informe evidencias concluyentes de que el enfoque actual de usar Órdenes de focalización geográfica (GTO) es inadecuado para abordar el lavado de dinero en el sector inmobiliario.

- Publicidad-

A pesar de sus mejores esfuerzos, el intento del gobierno de Estados Unidos de abordar el blanqueo de dinero, particularmente el uso de bienes inmobiliarios no ha cumplido con lo que se requiere para abordar este problema creciente. «Es necesario hacer más, incluso exigir a los agentes inmobiliarios y abogados que informen sobre determinadas compras al Departamento del Tesoro, de modo que Estados Unidos alcance las mejores prácticas mundiales», afirma Tom Cardamone, director ejecutivo de GFI.

Un problema global

El informe establece de manera irrefutable que el blanqueo de dinero del sector inmobiliario no se concentra solo en áreas típicamente consideradas mercados de propiedades residenciales de lujo y cubiertas por las GTO.

También ocurre en las ciudades de Alaska, los tranquilos barrios residenciales de Boston y las acerías del Medio Oeste y expone una serie de vulnerabilidades del sistema que permanecen sin control.

Estos casos también muestran que, si bien las empresas fantasma anónimas y las estructuras corporativas complejas siguen siendo las técnicas de blanqueo de dinero más populares, una amplia gama de guardianes, como abogados y agentes inmobiliarios, permiten el blanqueo de dinero de activos inmobiliarios, ya sea mediante ceguera intencional o complicidad directa.

El registro de beneficiarios reales

Los hallazgos del informe subrayan la necesidad continua de priorizar la implementación del registro de beneficiarios reales de Estados Unidos. Por otro lado, el informe demuestra que el registro por sí solo no resolverá las brechas regulatorias críticas que existen y que permiten que florezca el blanqueo de dinero inmobiliario.

La reforma del control de acceso, las directivas claras para abordar el blanqueo de dinero en los bienes inmobiliarios y una mejor orientación sobre las personas políticamente expuestas son igualmente esenciales para abordar la raíz del problema.

2.300 millones blanqueados en 5 años

El informe muestra que, como mínimo, de los casos reportados en los últimos cinco años, más de 2.300 millones de dólares fueron blanqueados a través de compra y venta de activos inmobiliarios.

Por otro lado, el 60% de los casos involucraban propiedades en uno o más condados que no pertenecen a la GTO, lo que demuestra las limitaciones de esta herramienta reguladora específica de la ubicación. Además, más de la mitad de los casos analizados involucraban a personas políticamente expuestas.

Los abogados, agentes inmobiliarios y asesores de inversiones son facilitadores integrales de los esquemas de blanqueo de dinero de activos inmobiliarios. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el único país del G7 que no impone requisitos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a los profesionales inmobiliarios.

El informe muestra cómo, si bien la comercialización de activos inmobiliarios apareció en más del 30% de los casos y, en general, tenían valores significativamente más altos que los bienes residenciales involucrados, Estados Unidos aún tiene que crear obligaciones de reporte de riesgos en el sector.

Finalmente, el uso de empresas fantasma anónimas y estructuras corporativas complejas sigue siendo la tipología número uno de lavado de dinero. El 82% de los casos involucraron el uso de una entidad legal para enmascarar la propiedad, destacando la importancia de implementar un registro sólido de beneficiarios reales bajo la Ley de Transparencia Corporativa.