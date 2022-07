El sector de las bodas espera alcanzar cifras de récord en 2022

- Publicidad-

Tras un par de años muy negativos en todos los sentidos, el sector de las bodas quiere recuperar el pulso. A la hora de organizar un enlace son muchos los detalles que deben ser tenidos en cuenta, y apostar por las ideas para bodas originales es un acierto. Los enlaces fuera de todo convencionalismo son una tendencia en alza, por lo que se puede, por ejemplo, organizar una boda temática. A las ya clásicas bodas medievales, a otras de carácter gótico o que incluyan elementos diferenciadores. Desde humo de colores a la salida de los novios, un coche clásico o el infalible photocall, que pone a los invitados en sus poses más divertidas. Hay una enorme variedad de propuestas que pasamos a detallarte a continuación.

Las mejores ideas para bodas originales

Hemos hablado de las bodas temáticas, son siempre un recurso muy a tener en cuenta. Quizás las que se lleven la palma son aquellas ambientadas en la época medieval. De hecho, la localidad alicantina de Villena celebra bodas medievales en sus afamadas Fiestas del Medievo, que tienen lugar durante el mes de marzo. Parejas de toda España acuden a celebrar su enlace a los pies de un imponente castillo del siglo XIV y con todo el pueblo caracterizado y volcado para la ocasión.

Pero siempre se puede organizar una boda con diferentes características si el deseo de los novios se centra en otro periodo histórico, como la época romana o incluso, si son unos auténticos frikis y adoran películas como Star Wars o Blade Runner. Está claro que se trata de un tipo de enlace original, recordado no solamente por quienes se casan, sino por los invitados. Supone una manera muy motivadora de asistir a un enlace matrimonial, ya que en muchas ocasiones asistir a una boda se ve casi como una obligación, cuando debe ser todo lo contrario.

Si es el deseo de los novios, estos pueden organizar una boda conjuntamente con quienes vayan a asistir al enlace. Es una manera de encontrar puntos en común y de conseguir la boda perfecta, la que guste a todos. ¿No se trata de pasarlo bien? Escuchar todas las opiniones siempre es un buen punto de partida para tener esa boda que siempre has deseado. No cabe duda de que la originalidad es un punto muy a favor, y quien organiza una boda de estas características consigue que los invitados la recuerden para siempre.

Ahora bien, siempre hay que hacerse una pregunta antes de iniciar los preparativos. ¿Cuánto cuesta casarse? Este es el verdadero terror para muchas parejas, sobre todo para aquellas que no cuentan con un presupuesto demasiado elevado. Pero es necesario saber que se puede hacer una boda perfecta sin disponer de demasiado dinero. Solamente basta con tener algo de imaginación y evitar aquellos gastos que encarecen la factura final. Por ejemplo, en el tema de vestuario, hay gran cantidad de propuestas interesantes, y algunas no tienen un precio muy alto. Puedes tener una boda adecuada en cuanto a vestimenta sin necesidad de emplear cientos de euros.

El precio de la factura final vendrá determinado por el número de invitados y el tipo de celebración que se haga. No todo tiene que ser en un salón de bodas o en un restaurante con un precio desorbitado. Hay bodas en las que los invitados acaban con un buen sabor de boca sin haber tenido que endeudarse para ello. Quizás no puedas permitirte tener el coche de tus sueños para que te lleve y te traiga, pero alguien podrá echarte una mano con un vehículo que cause sensación e impacto.

Si el problema es el dinero, quizás la boda puede plantearse en un lugar en el que el propio acto del enlace sea más económico, como un juzgado. Es cierto que a lo mejor no tiene la vistosidad que deseais, sin embargo, si lo que realmente queréis es poner énfasis en la celebración, ahí podéis echar el resto. A fin de cuentas, se trata de pasar una jornada inolvidable con aquellas personas a las que queremos.

Para conseguir una buena boda diferente sin tener que gastar demasiado dinero, habrá que emplear tiempo en comparar todos los servicios y quedarnos con realmente aquellos que nos interesan. Por ejemplo, cada vez hay más parejas que prescinden de un fotógrafo oficial, ya que prácticamente todos los invitados van a realizar fotos y con eso les vale. Por el tema de la música, este puede solventarse con algún grupo amigo de los novios, que probablemente tengan a bien realizar ese regalo a la pareja. Otro ejemplo, alguien con buenas habilidades manuales puede brindarse a elaborar un ramo de novia que no tenga nada que envidiar al de una floristería.

Pero si el dinero no es un inconveniente, el límite lo ponen los novios y sus deseos de conseguir la boda que siempre han querido. A fin de cuentas, se trata de una jornada que será recordada para siempre.