El secretario general de la ONU pide a Putin que devuelva sus tropas a Rusia y no permita en Europa la que podría ser la peor guerra desde principios de siglo

El Secretario General de la ONU, António Guterres, hizo esta noche un llamamiento al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, para que retire sus tropas y evite una confrontación que puede tener consecuencias devastadoras para Ucrania, la propia Rusia y la economía mundial.

“Debo decir, presidente Putin: En nombre de la humanidad, devuelva sus tropas a Rusia. En nombre de la humanidad no permita que comience en Europa la que podría ser la peor guerra desde principios de siglo, con consecuencias no sólo devastadoras para Ucrania, no sólo trágicas para la Federación Rusa, sino con un impacto que ni siquiera podemos prever en relación con las consecuencias para la economía mundial”, dijo Guterres.

El titular de la ONU hizo ese llamamiento en declaraciones a la prensa poco después de que Putin anunciase “una operación militar especial” a la región ucraniana del Donbas.

Guterres indicó que esa decisión no podía ocurrir en peor momento, ya que se produce justo cuando estamos saliendo de la pandemia de COVID-19 y muchos países en desarrollo necesitan absolutamente tener espacio para la recuperación, “lo que sería muy, muy difícil, con los altos precios del petróleo, con el fin de las exportaciones de trigo de Ucrania, y con el aumento de las tasas de interés causado por la inestabilidad en los mercados”.

El momento más triste

El Secretario General aseguró entonces que estaba viviendo “el momento más triste” de su mandato.

Las palabras del Secretario General se producían poco después también de que terminase la segunda reunión de urgencia del Consejo de Seguridad esta semana, convocada antes del anuncio de Putin y cuando todavía se creía que podía existir un espacio para la distención y la negociación.

Antes de conocerse la decisión de presidente ruso, Guterres dijo en el Consejo: “Sólo tengo una cosa que decir desde el fondo de mi corazón: presidente Putin, impida que sus tropas ataquen Ucrania. Dé una oportunidad a la paz. Ya ha muerto demasiada gente”.

La reunión de urgencia fue hecha a petición de Ucrania con el aval de Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Albania, Irlanda y Noruega después de que las autoridades rusas afirmaran que las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk habían solicitado que les preste asistencia militar y de las noticias procedentes indicando que Rusia estaba movilizando masivas columnas de tropas hacia Ucrania.

Sin embargo, mientras se producían las declaraciones de Guterres y los embajadores en el Consejo de Seguridad, Putin anunciaba al mundo que estaba enviando las tropas a las regiones señaladas.

Rusia acusa a Ucrania

El embajador ruso, aunque comentó no tener toda la información de lo que estaba sucediendo en el terreno en esos momentos, aseguró que Ucrania es la que ha provocado la situación actual al bombardear las regiones de Donetsk y Luhansk, donde viven cuatro millones de personas. Y acusó a las potencias occidentales de usar a los habitantes de esas zonas como meros peones geopolíticos.

Según Vasily Nebenzya, el objetivo de la operación militar lanzada por Rusia es “proteger a las personas que han sufrido un genocidio por parte de las autoridades de Kiev”.

Ucrania pide al Consejo de Seguridad que actúe

Cuando le tocó el turno, el embajador de Ucrania dijo que la reunión que estaba celebrando el Consejo de Seguridad ya no tenía sentido “porque el presidente ruso ya ha anunciado que ha empezado la guerra”.

“Es demasiado tarde para pedir la desescalada. Es necesario pedir otra reunión del Consejo de Seguridad para que tome las medidas necesaria para detener la guerra”, afirmó Serhiy Kyslitsa, quien insinuó que la Federación de Rusia ni tan siquiera es miembro de la ONU, ya que nunca se le han mostrado los documentos legales que la aceptaron como tal después de la disolución de la Unión Soviética.

Estados Unidos anuncia una resolución en el Consejo

Al acabar el primer turno de intervenciones, la embajadora de Estados Unidos Linda Thomas-Greenfield indicó que “a la hora exacta en que nos estábamos reuniendo en el Consejo buscando la paz, Putin pronunciaba un mensaje de guerra con total desprecio por el respeto de este Consejo. Esta es una grave emergencia. El Consejo de Seguridad necesita actuar y mañana pondremos una resolución”.

“Cómo ha dicho el presidente Biden hoy, solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que este ataque traerá y los Estados Unidos y sus aliados responderán de una forma unidad y decisiva. El mundo tendrá a Rusia por responsable”, concluyó.

Sus palabras fueron refrendadas entre otros países por Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Noruega y Albania.