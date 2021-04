La presidencia de la Comunidad de Madrid se ha caracterizado siempre por hacer demasiado ruido, mediante sus provocaciones y crispaciones vengan o no a cuento. Está por ver si también recoge muchas nueces. La obra de Shakespeare, Much ado about Nothin (Mucho bullicio sobre nada),fue traducida entre nosotros por la expresión ‘mucho ruido y pocas nueces’. En La Celestina ya aparece ‘más es el ruydo que las nuezes’. Las nueces son un fruto seco que, cuando chocan entre ellas, producen ruido y, si se lanzan al suelo, arman un gran estruendo y desprenden un polvo fino, pero muchas veces semejante ruido no se corresponde con el fruto que guardan en su interior, porque pueden estar malas o fallidas. Su cáscara es madera de nogal, que constituye una capa protectora. Cuando no están llenas del fruto, se dice que es mayor el ruido que las nueces.

La Comunidad de Madrid se ha caracterizado por el triunfalismo mentiroso: Madrid es España, se ha dicho. Claro que lo es igual que cualquiera otra región española, ni más ni menos, pero el triunfalismo la ha convertido en modelo: ¿qué otra cosa es España sino Madrid? Qué abusones son los madrileños. En cambio, ellos se quejan de que Madrid es incómodo para vivir y trasladarse de un sitio a otro, añorando una provincia pequeña, donde todo está a mano y, además, suele ser más barato. A veces parece el mayor mastodonte del país.

En relación con la pandemia se lleva jugando con el par economía y salud: las dos cosas pueden conseguirse. Madrid no puede pararse, porque entonces se cerraría España, que tiene en la capital el motor de la economía. Hay que seguir desarrollando las estructuras económicas, mientras se convive con el virus, aun guardando todas las precauciones aconsejadas y obligatorias.

Habría que preguntarse cómo está funcionando este par, que pretendía ser equilibrado: cerrar Madrid, como han hecho el resto de los países para contener el virus, no se contempla, porque entonces se destruiría la economía. Analicemos el vigor de la misma.

La economía se ha presentado como el milagro madrileño. Por eso sería suicida pararla, porque en el país se la mira como referente. Esto es lo que se intenta transmitir. Hay empresarios que se han tenido que venir de Barcelona, dado que aquello era un desastre, dicen, y se han instalado en Madrid. Esta idea se proclama sin rubor. Aquí las empresas tienen menos presión fiscal, por lo que pueden desarrollarse más libremente. Los mismos ciudadanos han sido liberados de algunos de los impuestos, por lo que su capacidad adquisitiva es algo mayor, permitiéndoles un respiro. Esto se ha hecho, porque Madrid tiene capacidad interna para ello, mientras que otras comunidades no pueden, las pobres. Aquí se hace una política de protección, aunque los servicios sociales sean cada vez menos, ya que se privatiza todo lo que se puede. ¿Es esto verdad o puro triunfalismo?

Los expertos (incluido el Banco de España) muestran con datos y cifras que los resultados económicos de Madrid no destacan sobre los de las demás regiones, siendo tan mediocres como en el resto.Cayó el PIB un 10,5% frente al 11 de las demás provincias. Aquí hay mayor número de parados. El empleo perdido es del 2,1%, en otros lugares es del 2,5 y 1,8 o 1,5. Indican que la gestión económica en Madrid ha sido nula en estos dos últimos años de gobierno, ya que ni siquiera se han aprobado los presupuestos, aunque todo se haya modificado de raíz. Eso sí, la actual presidenta ha lanzado enseguida el dardo acostumbrado al Gobierno del Estado, anunciando 200.000 € para autónomos y empresas que no puedan entrar en el paquete de ayudas del Gobierno. Si no lo hacen ellos, nosotros sí ayudaremos. Veremos cuando se aplican, ya que del dicho al hecho va un gran trecho.

En salud Madrid cuenta con los peores datos epidemiológicos del país. Presume de la aplicación de pruebas antígenas, cuando los expertos dicen que se han hecho en el momento oportuno, ya que los contagios empezaban a descender, lo que no demuestra que hayan sido eficaces. El rastreo prácticamente no existe, aunque se prometió dotarlo. Tiene el mayor número de casos de infecciones por habitante. Hospitales y UCI se encuentran en el 17,6% y el 37,9% de ocupación frente al 14 y 25 respectivamente de las demás comunidades. ¿De qué sacan pecho entonces?

La economía no funciona y la salud va a peor. Tanta es la preocupación que se empieza a decir que la cuarta ola comenzará precisamente en Madrid y esto será ya la puntilla: más muertes, más contagios, mayores sufrimientos de la población y más médicos que no podrá llegar a todo. ¿Qué pretenden los gobernantes, si no es ganar el premio a la mediocridad y a la pésima gestión? El triunfalismo es ahora la superestructura para ocultar la realidad. Cuando venga el lobo, estaremos en peligro de que nos devore a todos. No puede tolerarse tanta irresponsabilidad.