El retorno del emérito Juan Carlos I a España

Mucho se está hablando últimamente del futuro retorno del emérito a España, dependiendo de las noticias que nos llegan leemos y/o escuchamos, no hay todavía una fecha fija para que este hecho se produzca, que volverá todos los medios lo dan por hecho, ahora bien, cuando y en qué condiciones, está por ver.

Algunos medios han publicado, lo que diríamos, las condiciones que el emérito pide o exige. ¿Podemos dar crédito a estas condiciones o es una forma más de marear la perdiz y tenernos entretenidos un rato en las numerosas tertulias a que nos tienen acostumbrados algunos medios televisivos?

Insisten en el hecho que Juan Carlos quiere residir a la Zarzuela y que no aceptaría vivir en otro lugar, aunque fuera un palacete o residencia propiedad de Patrimonio Nacional. Aquí no se acaban sus demandas, quiere así mismo percibir las cantidades dinerarias que le corresponden, como rey emérito, que le retiró su propio hijo, hay que ver si se saldrá y qué presupuesto tendría que hacerse cargo del gasto.

De momento Juan Carlos actúa con toda normalidad, como si estuviera pasando unas vacaciones y quiere dejar claro que se acuerda de los españoles, a los que tanto quiere, enviándoles una felicitación navideña.

Estoy muy de acuerdo con lo que dice la periodista Ana Pardo de Vera, al emérito se le pasará todo por alto, él no tendrá la obligación de dar explicaciones a nadie, el estará tranquilo porque, todo y su pasado, no le pedirán cuentas ni se tendrá que justificar, el es inviolable y dispone de unos derechos que no solo no tenemos los mortales, sino que contradicen la propia constitución cuando asegura que todos somos igual ante la ley.

De momento hay un silencio total dentro de la casa real, no hay ninguna noticia oficial sobre el tema y, a estas alturas, en el momento de redactar estas líneas ignoro si, en el discurso del rey Felipe con motivo de la Navidad, hará mención del tema que nos ocupa. Ahora ya sabemos que ni lo mencionó.

Lo único que sabemos, a pesar de que la Moncloa tampoco ha dicho nada, ha sido la respuesta de Sánchez en el parlamento a pregunta de una diputada de la Cup, la ambigüedad de sus palabras no disimula nada el trato en favor del emérito. Sobre esto querría destacar lo siguiente, el presidente Sánchez había dicho que Juan Carlos debería de dar algún tipo de explicaciones y en cambio ahora calla.

Hay que recordar que, hasta dieciséis veces, ha sido rechazada la creación de una comisión de investigación sobre el emérito y que han estado PSOE, VOX, C’s y el PP los que se han opuesto a que se llevara a cabo.

Vean este video donde el diputado Jon Iñarritu responde algunas de las preguntas planteadas.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Gobierno español, partidos políticos, jueces y tribunales harán algún gesto de cara a la galería o el emérito volverá a casa como los turrones en Navidad? ¿Y qué piensan los ciudadanos? ¿Están de acuerdo con la impunidad real y saldrán a recibirlo o…lo rechazarán?