El Repaso del viernes 23 de septiembre

En El Repaso de hoy abordamos la situación de tensión que va en aumento en el plano internacional: los referéndum comienzan hoy en diferentes puntos de la región del Dombás, y se prevé que la situación de peligro sea elevada durante estos días allí.

China y Francia se han manifestado ya a favor de la resolución del conflicto por la vía de la negociación y del diálogo. Una muestra clara de la preocupación que se vive ante hechos inminentes que podrían ser de una terrible gravedad.

Analizamos también el discurso, y sobre todo la reacción de la ministra de Igualdad, Irene Montero, respecto a la educación sexual en menores y a lo que consideramos una comunicación política nefasta: se ha conseguido poner en la mesa un debate que una sociedad sana jamás debería tener. Fundamentalmente porque las palabras de la ministra, requieren de una explicación pública que no se ha dado. Unidas Podemos ha optado por la misma estrategia de siempre: el problema es del receptor del mensaje, no del emisor; la extrema derecha manipula y todo son bulos. Y en esta ocasión, no hay manipulación alguna, puesto que las palabras dichas, por mucho que se quiera aludir a que necesitan el contexto de su intervención completa, deberían haber sido dichas en otros términos para que, en definitiva, no se generase esta situación.

Repasamos las portadas nacionales y las internacionales, y ponemos el foco en la alerta ante la falta de alimentos que llevará a la hambruna a millones de personas.

