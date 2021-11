El Repaso del 22 de noviembre: los vacunados y los no vacunados y otras noticias de actualidad

- Publicidad-

Como cada día nos centramos en El Repaso en en análisis en directo de las principales noticias de actualidad. Hoy nos centramos especialmente en la situación que se está dando, en el contexto de la Pandemia de Covid-19 y en el aparente conflicto entre vacunados y no vacunados. ¿Qué recomiendan los expertos? Que mantengamos la prudencia y la calma, puesto que, si bien las vacunas han demostrado ser eficaces en la protección de las personas más vulnerables, consiguiendo mitigar los casos graves derivados de la enfermedad y las muertes, esto no significa que las vacunas sean esterilizantes, un extremo muy importante: porque las personas vacunadas tienen capacidad de infectarse y también de infectar a otros, por lo que es importante mantener las medidas de profilaxis tanto si se está vacunado, como si no.

Recomiendan también algunos expertos que no se criminalice a las personas no vacunadas, como se está haciendo por parte de algunos responsables políticos, puesto que no hay evidencias científicas que puedan demostrar que los no vacunados puedan causar brotes en mayor medida que las personas vacunadas. De hecho, se están reflejando datos donde en poblaciones con un índice elevado de vacunados se están produciendo de nuevo picos de contagios. Señalan los expertos que, en casos como Portugal, donde por ejemplo se están registrando elevados números de contagios en estos momentos, aunque los casos graves son mucho menores que en tiempos anteriores y las muertes también se han reducido, se puede deber a la relajación de medidas de protección. Por ejemplo al hecho de dejar de ser obligatoria la mascarilla en lugares cerrados desde el pasado mes de octubre; también apuntan al hecho de que las vacunas pierden efectividad con el tiempo, llegando a considerarse en algunos lugares como oficialmente «no vacunados» a personas que hace seis meses que se pusieron la última dosis.

Subrayamos, atendiendo a la situación que vivimos, que desde El Repaso, así como de manera personal, la que firma, no recomienda ni deja de recomendar el sometimiento a tratamientos médicos, en este caso vacunas. Es una cuestión específica que compete al personal sanitario (médicos) que en cada caso deberán recomendar lo más adecuado para sus pacientes. Desde El Repaso, y quien firma, se informa sobre información pública, sobre consideraciones de científicos que están aportando reflexiones para poder tener una información más completa que sirva a la ciudadanía a la hora de tomar una decisión que por el momento es libre, en base a la normativa tanto española como europea.