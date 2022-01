El Repaso del 17 de enero: analizamos el caso de Novak Djockovik desde las leyes de Australia, situación de tensión con Rusia entre la UE y EEUU, y el extraño caso de los no vacunados de Murcia

- Publicidad-

Comenzamos la semana en El Repaso con noticias de gran interés.

En primer lugar, analizamos, desde la perspectiva jurídica lo sucedido este fin de semana con el tenista serbio, Novak Djockovik, que finalmente ha sido deportado por decisión del Ministro de Asuntos Exteriores, respaldado por el tribunal.

También analizamos la situación que se genera en Australia donde las personas rusas, inoculadas con la vacuna Sputnik, tampoco podrían entrar en el país, al no estar reconocida esta vacuna: ¿qué está sucediendo cuando personas que se han vacunado en sus países no pueden acceder a otros porque la vacuna es diferente a la que se administra en estos territorios?

Hablamos también de la tensión entre Rusia y Estados Unidos-Europa, que va en aumento y que puede tener consecuencias inmediatas. El acceso al gas o al petróleo está marcando un aumento en el precio de nuestros recursos: un hecho que puede aumentar en la escalada de tensión en un conflicto latente.

También hablamos de las declaraciones hechas por un presentador de la televisión pública vasca, ETB, Xavier Lapitz, que una semana antes de que la EMA autorizase (por vía de urgencia) la vacuna contra la covid en niños, afirmó que «el cuerpo no genera anticuerpos», dando a entender que «solamente la vacuna genera anticuerpos». Unas afirmaciones rotundamente falsas, por las que los usuarios en redes sociales están exigiendo explicaciones, tanto al periodista como a la cadena por la desinformación. Además, en su intervención se vierten insultos contra las personas que se plantean dudas ante las vacunas, llamándoles «covidiotas».

Una lectora nos ha enviado el siguiente video que muestra un trozo del programa En Jake de Xabier Lapitz, el cual se debió de emitir el pasado 19 de noviembre de 2021.



También nos hemos interesado por una noticia muy llamativa: la que apunta a que en Murcia están detectando casos de personas que dicen estar vacunadas, y al realizarles pruebas serólogicas no aparecen anticuerpos de la vacuna. Sin embargo, según ha afirmado Juan Carlos Pardo, jefe de servicio de la UCI del hospital Reina Sofía de Murcia, sí aparecen como vacunadas en el sistema público de salud murciano. Según este jefe de servicio, serían personas que habrían hecho la cola, constan como vacunadas, pero se habrían marchado de la cola sin inocularse. Nos preguntamos cómo es posible que aparezcan en el sistema público de salud de Murcia como vacunados si no han sido inoculados. Llamamos en directo al teléfono de información de Murcia sobre covid, donde no saben respondernos. Nos dirigen a la Consejería de Sanidad, donde tampoco nos saben responder y nos derivan al departamento de prensa del gabinete del Consejero. Seguimos detrás de la información al respecto.

Y a continuación, puedes ver El Repaso de hoy