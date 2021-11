El relato de Pepe Godoy contra su entrenador, 36 años después de sufrir abusos sexuales, lleva al pederasta a prisión

- Publicidad-

Sólo se podrá hacer justicia en parte, porque los abusos a Pepe Godoy por parte de su entrenador en Basauri hace 36 años están prescritos y no podrán ser juzgados. Pero gracias a su valiente denuncia a través de un vídeo en 2019, otra familia de un menor se atrevió a ir a los tribunales. Al fin, el pederasta ha sido juzgado y condenado, aunque cabe recurso, a seis años de prisión y 40.000 euros.

La denuncia de este vecino de Basauri ha permitido que el entrenador pederasta llegue a los tribunales y que otras familias se animen a denunciar y que más víctimas, esté prescrito o no, den un paso al frente.

Así comenzó el valiente relato, al que tuvo acceso Diario16: «Me llamo Pepe y tengo 46 años. Mi agresor se ganó la confianza de mi familia, abusó de mí de manera continua y en innumerables ocasiones de los 8 a los 11 años».

Pepe Godoy abría así el caso de Juan Ignacio Bejarano, el exentrenador de fútbol de Basauri condenado la pasada semana a seis años de cárcel por otro caso más reciente que no había prescrito.

El mensaje logró en 2018 más de 16.000 reproducciones en Youtube en sus primeras 24 horas en la red y formó parte de una campaña de Garaitza, la asociación vasca para el tratamiento del abuso sexual y el maltrato en la infancia.

Aquellos abusos sexuales a Pepe Godoy no pudieron se juzgados, pero abrió la puerta al resto de denuncias que llegaron después.

Reflexión de Godoy tras la condena a su agresor sexual

Pepe Godoy, tres años después de grabar aquel vídeo, vuelve a hacer una reflexión que ha hecho llegar a Diario16. En su relato, de nuevo, denuncia también cómo los responsables de la Eskola de Futbol del Baskonia, en Basauri, no acababan de tomar medidas contra el entrenador a pesar de reconocer que se llevan años oyendo rumores sobre presuntos abusos sexuales y que el propio Godoy les confirma que también los ha sufrido él mismo.

De hecho, según recuerda Pepe Godoy, tras quedar con el anterior presidente, y hoy tesorero, de esa escuela del Baskonia, sus palabras fueron ”Yo creo que nosotros, no es cuestión de acusarle, por los rumores y por salvaguardar a los críos, fuera… , y cuando se solucione pues se verá” “otra cosa no podemos hacer”.

Así, el 12 de noviembre Godoy tras haber acudido ya a la Ertzantza y ver que sus delitos contra él estaban prescritos y que la escuela del Baskonia no va a tomar medidas, «viendo que habíamos intentado todo lo posible por apartar al agresor de los niños sin éxito y ante el temor de que pudiese estar abusando tanto de esta víctima como de su hermano menor, decido exponerme públicamente, y con mucha cargar emocional y desgaste, realizo un video público diciendo que un entrenador de fútbol abusó de mí sexualmente de los 8 a los 11 años y que seguía entrenando».

A pesar de que en esta denuncia, no dijo ni equipo, ni pueblo, ni nombre, en Basauri todo el mundo señaló a Ñaño, nombre con el que se conocía al agresor sexual. Según recuerda Godoy «ese mismo día, el ahora presidente, ante la repercusión mediática del vídeo le invita al entrenador a salir de la escuela».

Pepe recuerda que «cuando la escuela Baskonia reaccionó no había aparecido ninguna información nueva, pero la repercusión mediática del vídeo les asusta por su reputación.

Orgulloso de lo que ha hecho

Este hombre que no ha cesado hasta lograr ver al entrenador en los tribunales, recuerda a Diario16 que «a pesar del tratamiento psicológico que he llevado durante estos años, del desgaste emocional y personal sufrido, de la exposición de mi persona y familia, estamos orgullosos de lo que hemos hecho y de que el vídeo en el que salí del anonimato haya servido para cortar la actividad delictiva de esta persona, y que no haya ninguna víctima más, así como que finalmente exista una condena penal».

Recuerda también Pepe Godoy a las posibles víctimas en todos estos años del entrenador condenado, que pueden denunciar desde el anonimato.