El PSOE y su democracia interna, más que nunca cercenada

- Publicidad-

En éste próximo 40 Congreso Federal a celebrar en Valencia a final de ésta semana, el PSOE (Pedro Sánchez que lo tiene secuestrado), va a perder una gran oportunidad de reconciliarse con sus militantes de base (los dirigentes con sus cargos están mas que satisfechos) y electorado, haciendo una política realmente de izquierda con más libertad y justicia social, que es la mejor de las formulas para contrarrestar a la derecha extrema y extrema derecha.

El congreso con toda probabilidad, será todo un montaje o puro paripé. No es de esperar se aprueben resoluciones de gran calado ideológico y suma importancia: derogación de la reforma laboral, que está condicionando la efectividad del SMI (Salario Mínimo Interprofesional); lo mismo con la Ley de Seguridad Ciudadana (popularmente conocida como de “la patada en la puerta”) .

Creación de una banca publica, que nos evite las extorsiones y abusos de la banca privada; empresas públicas de sectores estratégicos y esenciales como el energético, para dotarnos de energía limpia y con precios justos y razonables, impidiendo que el oligopolio de las grandes empresas del sector impunemente impongan sus precios, con obtención de grandes beneficios .

Erradicación de los privilegios de la Iglesia, empezando con la denuncia del Concordato entre el Estado Español y el Vaticano, subvenciones, rebajas fiscales, las arbitrarias y en gran medida ilegales miles de inmatriculaciones de propiedades publicas y privadas, enseñanza privada concertada con ideario incluido, asignatura de religión en colegios públicos, con profesores que la imparten contratados por los respectivos obispados y en ocasiones despedidos por éstos de forma arbitraria, aunque reciban sus salarios por mediación de sus correspondientes comunidades autónomas que tienen las competencias. Lo mismo ocurre con los curas que ejercen en hospitales públicos, capellanes en el ejercito y monjas en centros socio sanitarios, etc.

Por supuesto, no es de esperar la reivindicación del advenimiento de la República, como se reclama en varias enmiendas a la ponencia marco, que ésta en absoluto lo contempla y si saldrá más fortalecida la Monarquía, incluido el más que indecente rey emérito, a quien Pedro Sánchez le ha puesto el Grupo Parlamentario Socialista a su disposición, para evitarle ser investigado de todas sus presuntas corrupciones, habiéndose unido en varias ocasiones con la reaccionaria derecha del PP y fascista ultraderecha de Vox, impidiendo la constitución a los efectos de la correspondiente comisión.

El diseño del congreso está hecho a su imagen y semejanza, o sea, para si mismo y sus homólogos territoriales, que han salido elegidos (auto elegidos) como cabezas de delegación y a su vez han impuesto como delegados al congreso a sus acólitos y entre todos ellos, se han encargado en principio de cribar las oportunas enmiendas y éstas de las que pasen al congreso, probablemente serán rechazadas por el mismo, sino cuenta con el beneplácito de Pedro Sánchez. El congreso a las pruebas nos podremos remitir, está muy encorsetado o más bien todo atado. En éste sentido, no se había visto ninguno con éstas características tan poco democráticas.

Pedro Sánchez no ha descuidado la parafernalia y se va a ver rodeado y apoyado por tres de los secretarios generales que le precedieron (todos salvo el malogrado Alfredo Pérez Rubalcaba): Felipe González, Joaquín Almunia y José Luís Rodríguez Zapatero. Da la impresión de no conocer la trayectoria del primero de ellos Felipe González y la gran cantidad de indecencias que ha venido cometiendo, entre otras, haberse aprovechado de su paso por la Moncloa como presidente del gobierno, para utilizando las puertas giratorias pasar a formar parte entre 2010 y 2015 de Gas Natural. Aparte de haberle sido desleal en muchas ocasiones, alineándose con las políticas de la reaccionaria derecha, no sólo en lo económico, también como se demostró en la aprobación y aplicación del indulto a los presos del procés independentistas catalanes.

De continuar en la deriva que le ha caracterizado, Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales, podría poner al PSOE en un gran apuro y es que con arreglo a las encuestas, no sería descartable un gobierno del PP conjuntamente con Vox, o con el apoyo de éste. Tal y como entre otras instituciones viene ocurriendo en los gobiernos de Andalucía y la Comunidad de Madrid. Precisamente de ésta por ser mas reciente las elecciones el 4 de mayo pasado, debería coger ejemplo y es qué, la debacle del Partido Socialista por las políticas practicadas fue contundente, no contando con apoyos de barrios humildes, que debería ser su electorado natural y no del PP, que con gran diferencia obtuvo un mayor respaldo del electorado.

Gracias a que el gobierno es de coalición y ha sido por mediación y presión de Unidas Podemos, como se ha llevado a efecto algunas de las necesarias políticas de calado social y económico. Esa debería ser y en lo que queda de legislatura la tónica general, sino queremos sufrir un muy grave revés electoral,