El PSOE se resiste al control del precio del alquiler y Podemos sin eso no apoyará los Presupuestos

El Consejo de Ministros de este martes no podrá llevar, como le hubiera gustado a Pedro Sánchez, los Presupuestos Generales del Estado para que pudieran después pasar al trámite parlamentario. No hay acuerdo sobre la Ley de Vivienda, especialmente en el punto del control del precio del alquiler. Y sin ello no habrá Cuentas.

A primera hora del lunes, según fuentes de Unidas Podemos, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se reunía con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para tratar de alcanzar un acuerdo que permitiera que hoy el Consejo de Ministros llevara el tema de los Presupuestos. No pudo ser. Los del PSOE se niegan a aceptar que en la futura Ley de Vivienda se incluya el control del precio de los alquileres más altos. Especialmente en lo que afecta a los grandes propietarios y fondos buitres.

Así las cosas, Moncloa tiene mucho más difícil que, como ocurrió el año pasado, los presupuestos lleguen al Parlamento antes de finales de octubre.

Necesario contar con otros grupos

Además, para que las Cuentas salieran adelante sería necesario contar con los grupos que apoyaron la legislatura y éstos, como ERC o Bildu, tampoco estarían dispuestos a apoyar los Presupuestos sin una Ley de Vivienda.

Unidas Podemos considera esencial aprobar la Ley de Vivienda y así lo deja claro en diferentes ocasiones la ministra Ione Belarra y su secretario de Estado Nacho Álvarez.

Así, Álvarez destacó la pasada semana que es una «prioridad política» del Ejecutivo de coalición que acumula retraso y ha insistido en vincular el acuerdo presupuestario a su desbloqueo. «Nadie entendería que no se pueda resolver en esta negociación, debe salir».

La vicepresidenta Yolanda Díaz también ha insistido en la importancia de este control sobre el precio del alquiler.

Las propuestas del PSOE

Durante más de un año, los equipos de Derechos Sociales (de Unidas Podemos) y de Transportes (PSOE) han mantenido múltiples reuniones para poder sacar adelante una Ley de Vivienda que sigue enquistada por el control del precio del alquiler.

Entre las propuestas del PSOE, según ha podido saber Diario16, se encuentran los incentivos fiscales para propietarios y que no incluye la regulación del alquiler, incumpliendo, a juicio de los de Unidas Podemos, «flagrantemente el acuerdo de Gobierno».

La oferta del PSOE, para Unidas Podemos, consiste en dedicar recursos públicos a asumir, por parte de todos los contribuyentes, las rebajas en la renta que realice quien tenga una vivienda en alquiler.

Además, La propuesta del PSOE, según interpreta Unidas Podemos, no recoge ninguna medida dirigida a los grandes propietarios constituidos en empresas como Blackstone y el resto de fondos buitre, que podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora y especulando con el derecho a la vivienda.

Cabe recordar que estos fondos son quienes han logrado aumentar los precios del alquiler en nuestro país construyendo artificialmente una burbuja a través de la retención de vivienda vacía y otros mecanismos.