El portavoz de Discapacidad de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas integrales para la Discapacidad del Grupo Socialista, Luis Carlos Sahuquillo, ha explicado hoy que “la atención y protección a la infancia y a la adolescencia es una prioridad para este grupo parlamentario. Por eso, no quiero perder la oportunidad de mostrar mi total rechazo, y el de mi grupo, ante las falsedades que Vox lanza contra los menores migrantes no acompañados”. “Su discurso del odio alimenta el racismo hacia los más vulnerables. Este discurso no puede ser admitido en una sociedad democrática como la nuestra”, ha añadido.

Durante su intervención en la comparecencia de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, el portavoz ha puesto en valor la agenda social prefijada, fruto del acuerdo de gobierno. Agenda en la que, según el portavoz, “se ha trabajado y avanzado mucho en algo más de un año de Gobierno”.

Sahuquillo ha recordado que a día de hoy contamos con unos presupuestos Generales del Estado que muestran que la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible son la hoja de ruta para salir de la crisis generada por la pandemia. Presupuestos que ponen el foco “en reforzar la financiación de los servicios sociales, incrementando la financiación del Plan Concertado y de políticas de apoyo a las familias y a la infancia”.

El diputado también ha hecho hincapié en que se necesitaba “un esfuerzo presupuestario” para revertir los recortes del Gobierno del PP iniciados en el año 2012 e impulsar el Plan de Choque para el Impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) -plan acordado con las Comunidades Autónomas y ratificado por la Mesa de Diálogo Social-. “Un plan que pretende reducir la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes, mejorar las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el SAAD, reconocer la teleasistencia como un derecho subjetivo y regular la figura del asistente personal, entre otras muchas medidas”, ha matizado.

Al margen de esa agenda prefijada y marcada, “se han desplegado importantes medidas urgentes de carácter social y económico para hacer frente a la pandemia”, ha recalcado el parlamentario socialista, que ha puesto en valor el escudo social que se ha construido y desarrollado, el cual “contiene medidas de tipo laboral, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, de vivienda, de crédito, de alivio impositivo y sostenimiento de la actividad económica y de apoyo a los colectivos más vulnerables”.

FONDOS EUROPEOS PARA REFORZAR LOS SERVICIOS SOCIALES

“Los Fondos Europeos van a permitir dar un impulso definitivo a la modernización y al refuerzo de los servicios sociales”, ha subrayado el diputado. “Fondos como los 730, 8 millones de euros que el Gobierno va a distribuir entre las Comunidades Autónomas, y que permitirán desarrollar la Ley Marco de Servicios Sociales y la Ley de Diversidad Familiar”.

El portavoz ha destacado que estos fondos también van a permitir avanzar en materia de accesibilidad universal en todos los ámbitos, y en la accesibilidad cognitiva, dando cumplimiento a nuestra legislación y a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, Sahuquillo ha insistido en que el Gobierno sigue trabajando para cumplir con la agenda en materia de derechos sociales y de discapacidad, y ha instado a dejar a un lado “las provocaciones de la derecha faltona”. “Como dije hace un año en esta Comisión sigamos trabajando todos juntos”, ha concluido