El PSOE registra en solitario su reforma de Ley del ‘solo sí es sí’ con penas más altas y sin tocar el consentimiento

El grupo parlamentario socialista en el Congreso, PSOE ha presentado este lunes en solitario su reforma de la Ley del ‘solo sí es sí’, que aumenta las condenas y delimita las horquillas de penas “sin tocar el artículo del consentimiento. Sin distinguir entre abuso y agresión·”, según ha explicado este lunes en rueda de prensa el portavoz parlamentario, Patxi López.

Lo que hacemos con esta iniciativa es acotar la horquilla de las condenas para que sean más ajustadas y correctas.



No tocamos el artículo del consentimiento, pues queremos que siga siendo la base fundamental de esta ley. No hay distinción entre abuso y agresión.



🗣️ @patxilopez pic.twitter.com/FiFN4x8JFm — PSOE Congreso (@gpscongreso) February 6, 2023

No hay acuerdo para modificar la Ley del ‘solo sí es sí’,

Para Patxi, su objetivo “es corregir los efectos no deseados de una buena ley. Acabar con la alarma social que, a su juicio, se estaba produciendo tras las resoluciones judiciales que rebajaban las penas a algunos agresores sexuales”

Hoy hemos registrado la proposición de ley y se abre el periodo de enmiendas.



Esperamos que la tramitación sea rápida y se haga en este mes.



🗣️ @patxilopez pic.twitter.com/6Pxa3f2Mce — PSOE Congreso (@gpscongreso) February 6, 2023

López ha lamentado que no haya sido posible “el acuerdo entre los socios de Gobierno en este tema. Y ha recordado que, “ahora, en la tramitación que comienza en el Parlamento se seguirá hablando con todos los grupos parlamentarios que quieren esta ley”. el texto puede ser enmendado.

Trámite de urgencia

Registramos una iniciativa que persigue corregir los efectos no deseados de una buena ley.



Con esta ley establecemos que el aspecto fundamental sobre el que se configuran estos delitos es el consentimiento, y así queremos que siga siendo. pic.twitter.com/P9yzOlZXKS — patxilopez (@patxilopez) February 6, 2023

No se negocia con el PP la Ley del ‘solo sí es sí’

“Hay que distinguir entre negociar y lo que vote el PP. Es una tontería tan grande como decir que Podemos negocia con Vox si Vox no vota a favor. No negociaremos con el PP porque no quiere la ley, hablaremos con todos los demás”, ha afirmado López al ser preguntado por el posible apoyo de los populares a la reforma de la norma.

El dirigente socialista no ha respondido sobre las posibles diferencias dentro de Unidas Podemos a la hora de negociar la reforma de la ley. No voy a comentar lo que otros partidos tienen”.

Acabamos de registrar una iniciativa que persigue corregir los efectos no deseados de la Ley Orgánica de garantía integral de libertad sexual.



Es una ley pionera que da respuesta a una demanda social y una reivindicación histórica del movimiento feminista.



🗣️ @patxilopez pic.twitter.com/8ND7NftCWn — PSOE Congreso (@gpscongreso) February 6, 2023

Por eso, ha asegurado que la propuesta registrada en la Cámara Baja “es la última que presentaron a sus socios de Gobierno”. Ha valorado lo que han ido negociando y quieren que la tramitación parlamentaria también sirva para seguir acercando posiciones.

La negociación con Podemos

Respecto a la decisión de presentar la reforma en solitario, sin su socio de Gobierno, Patxi López ha admitido que “había llegado un momento en el que las negociaciones no avanzan” y, tenían que corregir “los efectos no deseados de la Ley del ‘solo sí es sí’”.

No obstante, ha insistido en que ahora se abre el plazo de presentación de enmiendas en el Congreso por lo que se ha mostrado convencido de que se va a llegar a un acuerdo.

Hasta el momento la única negociación del PSOE ha sido con sus socios de Gobierno, “con ningún partido más”, pero hay que ahora hablarán con los demás aliados parlamentarios (ERC, PNV, Más País, Bildu y Compromís, entre otros), ya que la mayoría de ellos se mostró partidario de retocar la norma original.

El plazo para la aprobación definitiva de la reforma de la norma dependerá, según ha explicado, de las enmiendas que se presenten y de si “se quiere ampliar el plazo de manera razonable para llegar a un entendimiento. Lo vamos a hacer por trámite de urgencia para que sea cuanto antes mejor”, ha dicho.

No pueden seguir produciéndose rebajas

Según Patxi López, es posible que “una vez entre en vigor la reforma de la Ley del ‘solo sí es sí’ haya todavía rebajas de algunas condenas”. “Los socialistas lo hemos corregido para que esto no vuelva a suceder, hemos esperado a ver cómo se iba asentando la jurisprudencia y la posición del Tribunal Supremo y de la Fiscalía”, ha explicado.

No se han producido tanta rebaja con dicen

También ha señalado ha “que mayoritariamente las sentencias no han rebajado las condenas. Viendo todo este periodo en el que las leyes se van asentando, hemos visto cómo la mejor manera no era seguir esperando, sino introducir estos cambios, que son más ajustes técnicos, para seguir preservando el fundamento de esta ley”.

Con la Ley del Sí es Sí se crean los centros de atención a víctimas de violencia sexual.



➡️ 24 horas al día y en todas las provincias.



🗣️ @afernb pic.twitter.com/JzrCgAFETy — PSOE Congreso (@gpscongreso) February 6, 2023

Proteger a las víctimas con la Ley del ‘solo sí es sí’,

La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha defendido que para su partido “lo más importante son las víctimas» y que su preocupación «está con las víctimas pasadas, presentes y futuras. Nuestra máxima preocupación es proteger y entender a las víctimas de violencia sexual”, ha comentado.

En sus palabras, “el PSOE está haciendo un trabajo que considera riguroso y responsable”. Por eso han presentado esta reforma. “También en beneficio del movimiento feminista. Este tipo de mejoras sirven para seguir avanzando en igualdad y eso es positivo también para el movimiento feminista”.

La Ley del Sí es Sí es una muy buena norma:



✅ Incluye los principios de coeducación y pedagogía en igualdad en los colegios.

✅ Recoge el derecho a la asistencia integral especializada para ayudar a las víctimas a superar las consecuencias de la violencia sexual.



🗣️ @afernb pic.twitter.com/H94cVedyvR — PSOE Congreso (@gpscongreso) February 6, 2023