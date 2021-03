Ángel Gabilondo ha sido elegido como el candidato del PSOE, si finalmente se celebran las elecciones anticipadas convocadas en la Comunidad de Madrid para el 4 de mayo, según fuentes socialistas.

Aunque otras fuentes socialistas creen que es pronto para decidir quién liderará la lista y confían aún en que prospere su recurso contra la convocatoria electoral, admitido este viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Aunque Gabilondo fue el ganador de las elecciones de mayo de 2019, no ha podido gobernar por la alianza del PP, CS y Vox, este ya había mostrado su disposición a dar el paso. Parece que su candidatura ha quedado confirmada este viernes en la reunión de la dirección de los socialistas madrileños: “Tengo convicción, motivación y compromiso con el PSOE”, ha dicho Gabilondo, aunque su imagen pública está muy tocada por la laxa oposición.

“Dejamos claro nuestro apoyo sin fisuras a Ángel Gabilondo para los dos posibles escenarios planteados: la moción de censura y unas eventuales elecciones. Es el candidato idóneo para ganar y gobernar”. ha dicho José Manuel Franco, secretario general de los socialistas madrileños.

“El mejor candidato sigue siendo quien ganó las elecciones la última vez, quien la gente quiso que fuera presidente”, han afirmado fuentes del PSOE.

“Las críticas a su oposición no agresiva frente a Díaz Ayuso ahora se transforman en algo positivo, porque representa la posibilidad de grandes consensos”, han afirmado otras fuentes. “Los grandes defectos para hacer oposición son grandes virtudes como candidato, porque no le encaja el traje de rojo peligroso, no le pega”, han argumentado.

Por las pocas fechas entre la campaña electoral y las candidaturas, han decido dar el paso. De forma sorpresiva han señalado fuentes socilistas: “Si ganamos, y gobernamos, él sigue en 2023. Y si no gana, hacemos lo que teníamos pensado: congreso a finales de 2021, y lanzamiento de otro candidato para 2023”.