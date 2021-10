El PSOE avanza hacia el pasado

- Publicidad-

Fiesta «revival» en el 40 Congreso del Partido Socialista. Pedro Sánchez necesitaba para su exaltación definitiva recibir el aval de los otros presidentes del gobierno del PSOE, precisaba obtener la aquiescencia de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero y la ha conseguido, precisamente en un momento en que tanto el partido como España se juegan tanto.

La inauguración oficial del Congreso ha sido una exaltación de los logros del pasado, de la instrumentalización de las primeras legislaturas de los gobiernos de Felipe González cuando se implantó el estado del bienestar en España.

El PSOE lleva muchos años viviendo de lo que se hizo, haciendo proselitismo de la implantación de la sanidad universal, de la educación pública, de las pensiones, de la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, de la ley contra la violencia de género, etc. Ahora, tal y como ha expuesto en su intervención la vicesecretaria general, Adriana Lastra, se ponderan las leyes sociales que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, ni una palabra de lo que está pactado que había que hacer y no se ha hecho.

Con los líderes sindicales en el auditorio, ni se ha hecho mención a que se va a derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy de manera definitiva, o se va a realizar la reforma fiscal que el país necesita para que los ricos y las grandes empresas contribuyan al Estado con lo que les corresponde.

Foto: Agustín Millán

«Frente a la propuesta de no hacer nada del Partido Popular, nosotros queremos y creemos en una España que avanza», para, a continuación, atribuirse los méritos de las leyes que se han aprobado gracias a la presión de Unidas Podemos. «Avanzamos con el bono joven del alquiler y la ley de vivienda. Avanzamos subiendo el salario mínimo más que nunca antes en nuestra historia».

Los sindicatos piden un nuevo contrato social

Tanto Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, como Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de los Trabajadores, han reclamado un nuevo contrato social que se ajuste a las necesidades de las clases medias y trabajadoras del siglo XXI.

Foto: Agustín Millán

«Nos enfrentamos a transiciones rapidísimas: digitalización, transformación de la producción. Estamos ante una encrucijada donde la socialdemocracia debe ser fuerte para reconstruir el contrato social. Servicios públicos que generan conciencia pública», ha afirmado Sordo.

Foto: Agustín Millán

Pepe Álvarez, por su parte, ha enumerado los retos a los que se enfrenta el actual gobierno: derogación de la reforma laboral, lucha contra la precariedad, subida del salario mínimo y la revigorización de los convenios colectivos. En Europa, según Álvarez, «se mira al PSOE con la esperanza de que la vieja socialdemocracia vuelva al continente europeo y que renueve e incorpore nuevos valores de igualdad y feminismo».

Además, ha apremiado al PSOE a transformarse en la punta de lanza de un nuevo modelo de relaciones laborales y un nuevo contrato social y medioambiental.

Zapatero: reivindicación del legado feminista del PSOE

La intervención de José Luis Rodríguez Zapatero, además de emotiva, ha sido una nueva vuelta al pasado, a lo que fue el PSOE, a la añoranza. «Cuando tenemos estos congresos, con aroma tan positivo, tan conmovedor, podemos con orgullo afirmar que no es casual que sea el partido que más historia tiene de España, que más ha gobernado España, que más votos ha tenido». Todo pasado, nada de presente ni de futuro.

A continuación ha hecho referencia a dos de las mujeres que son referencia del feminismo socialista: María Zambrano y Clara Campoamor. «Entre mis lecturas preferidas están los libros de María Zambrano que dejó escrito que a la luz del porvenir se manifiesta el pasado. Hoy nuestra historia es una historia en afán del porvenir, en afán de las reformas, del futuro, de la no resignación. Dejar un legado más justo a los que vengan detrás. Este partido siempre ha tenido esa fuerza hacia el porvenir que nos ha manifestado el pasado. Cada hito del pasado permite construir un nuevo avance, sueño. Este es el congreso que va a poner sueños para una transformación más profunda de la España democrática».

Por otro lado, Zapatero ha reivindicado la Transición y la figura de Felipe González. Por otro lado, ha recordado que España ya lleva una década sin terrorismo y que eso se produjo con un gobierno socialista.

Uno de los puntos más emotivos ha sido cuando ha recordado y ha pedido el homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba.

Foto: Agustín Millán

Finalmente, ha eligiado las decisiones que Pedro Sánchez ha tenido que tomar durante la pandemia: «Ser socialista es tener poco y dispuesto a dar mucho. Nuestro apoyo, compañeros y compañeras, debe ser intenso a un gobierno que ha afrontado la crisis más difícil con la mejor sensibilidad social que se pueda imaginar».

«Al socialismo le sientan muy bien las palabras solidaridad, lealtad, esa solidaridad que el gobierno socialdemócrata, para un país que es socialdemócrata, y que haya un mínimo de justicia social y redistribución de la riqueza. Vamos a salir a ganar los próximos ciclos electorales. Es un congreso de socialdemocracia avanzada, renovada con un secretario general».

Felipe González: «Le voy a pedir al secretario general, no al presidente del gobierno, que estimule la libertad»

El plato fuerte de la inauguración del 40 Congreso ha sido la presencia de Felipe González. El expresidente ha hecho un relato sobre Suresnes, sobre sus primeros años en la oposición a Suárez, sobre las elecciones, sobre los éxitos de sus gobiernos y, con esa gran oratoria que, a pesar de estar cerca de los 80 años, no ha perdido, unirla a la actualidad. Es decir, se ha asumido, en parte, los aciertos del actual gobierno.

«¿Qué habría sido de España si en la pandemia no hubiera existido un sistema nacional de salud?», ha dicho.

Foto: Agustín Millán

Por otro lado, González ha realizado una defensa a ultranza de la Transición. «Me siento orgulloso de ser uno de los pocos que quedan del régimen del 78. Me gustaría que se creara un premio para podérselo dar al inventor de la frase porque gusta su torpeza porque es de tal magnitud porque nació un régimen. Algunos que dicen defender la Constitución se atreven a defenderla no cumpliéndola. No me llama la atención que haya fuerzas políticas que estén en contra de la Constitución. Cuando digo que la Constitución es no militante me interpretan mal porque acepta cualquier tipo de posición ideológica, incluso las que están en contra de ella o del régimen del 78. Es el descubrimiento de los espabilados ilustres».

Además, González ha reivindicado su libertad para opinar y decir lo que quiera en libertado. «Yo creo en el socialismo democrático y lo practico. En ese fundamento de la libertad me siento libre porque digo lo que pienso. Me siento responsable porque pienso lo que digo. Le voy a pedir al secretario general, no al presidente del Gobierno, que estimule la libertad de lo que se dice y la libertad de lo que se piensa. Se puede tener una opinión crítica y fundamentada. Eso es lo que nos va a dar fortaleza».

Finalmente, González ha realizado una dura crítica contra el neoliberalismo porque «ha creado mucha desigualdad, incluso cuando ha logrado disminuir la pobreza, la redistribución del ingreso genera desigualdad que termina por fracturar las sociedades y la esperanza de futuro. Hay que dar una respuesta a eso no es el neopobrismo».