El PSOE aún duda si volverá a impedir como en 2018 que el Congreso investigue los miles de casos de pederastia en la Iglesia española

El PSOE se lo está pensando en estos momentos, pero en 2018 el Grupo Parlamentario Socialista ya rechazó cuando gobernaba en solitario que el Congreso de los Diputados creara una comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia católica española, como han requerido ahora oficialmente Unidas Podemos (UP), ERC y EH Bildu en la Cámara baja este miércoles. Apenas dos días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya rubricado la buena sintonía con la Conferencia Episcopal Española tras el acuerdo de mínimos o “migajas” sobre la devolución del 2% de los bienes inmatriculados por la Iglesia de forma ilegal, el grupo parlamentario socialista tiene otra patata caliente en su tejado: permitir abrir o no una investigación parlamentaria sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia española, una iniciativa nunca puesta en marcha en este país tras casi medio siglo de restauración de la democracia.

En octubre de 2018, una respuesta del Grupo Socialista a la ex diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere señalaba que “no corresponde al Gobierno hacer este tipo de requerimientos. Si existe noticia de la posible comisión de un delito lo oportuno es ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, no en un informe”, zanjaba la bancada socialista en el Congreso de los Diputados cuando gobernaba Sánchez en solitario, ha adelantado la Cadena Ser. Ahora, después de que el Vaticano haya ordenado investigar los más de 200 casos destapados por el diario El País de abusos sexuales en el seno de la Iglesia española, los socialistas aún dudan si dar el paso adelante también como han hecho los diputados de IU, ERC y EH Bildu. “No nos cerramos a ella”, ha señalado este jueves la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien añade que tienen que “estudiar atentamente” la petición parlamentaria. “Siempre estamos al servicio de los ciudadanos y este partido siempre está del lado de las víctimas”, ha asegurado Lastra en TVE.

El Estado, al frente

Esta postura choca claramente con la mostrada por el grupo parlamentario socialista hace solo tres años, cuando se posicionaba en contra de los pasos dados en otros países. En Francia, una comisión independiente ha logrado destapar miles de casos de abusos en el seno de la Iglesia católica silenciados durante décadas. En otros países como Irlanda o Australia han sido las propias instituciones del Estado las que se ha puesto al frente de las investigaciones. En España, por el momento sólo el Gobierno Foral de Navarra o el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, han mostrado su disposición a investigar estos abusos en el seno de la Iglesia católica española.

En la respuesta parlamentaria a la diputada de IU, el PSOE señalaba en 2018 que es la propia Iglesia la que debe poner en conocimiento de la justicia estos casos, aunque el concordado con la Santa Sede de 1976 exonera a la propia institución eclesial de ello. Es este punto precisamente el que puede frenar cualquier iniciativa parlamentaria al respecto en la actualidad, de ahí que el PSOE esté estudiando detenidamente la iniciativa de su socio de Gobierno y de otras dos de las formaciones que dieron el poder esta legislatura a Pedro Sánchez.

Otros partidos de la oposición como el Partido Popular y la ultraderecha de Vox ya han anunciado que votarán en contra de la iniciativa que pretende crear una comisión de investigación parlamentaria al respecto.