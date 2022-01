El próximo golpe de Trump ya ha comenzado

- Publicidad-

La revista The Atlantic acaba de publicar un interesante artículo donde se desvelan las claves de los últimos movimientos políticos de Donald Trump.

Según el autor, Barton Gellman, el próximo intento de derrocar unas elecciones nacionales podría no ser considerado un golpe de Estado si se utiliza como arma la subversión y no la violencia. Si esta peligrosa conspiración lograra tener éxito, los votos emitidos por los votantes estadounidenses no decidirían la presidencia en 2024. Esos millones de votos no servirían para nada. El ganador sería declarado perdedor. El perdedor sería legitimado como presidente electo.

«La perspectiva de este colapso democrático no es tan remota. Quienes tienen el motivo para hacerlo realidad están fabricando los medios. Y en cuanto se les dé la oportunidad, actuarán. De hecho, ya están actuando. Quién o qué salvaguardará nuestro orden constitucional no está claro. Ni siquiera es evidente quién lo intentará. Los demócratas no se comportan como si creyeran que la amenaza es real. Algunos de ellos, incluido el presidente Joe Biden, han prestado atención retórica de pasada, pero su atención se desvía. Están cometiendo un grave error», sostiene el periodista de The Atlantic.

El profesor de Derecho y Ciencias Políticas en UC Irvine, Richard L. Hasen avisa: «La emergencia democrática ya está aquí». «Nos enfrentamos a un grave riesgo de que la democracia estadounidense, tal como la conocemos, llegue a su fin en 2024 pero no se están tomando medidas urgentes».

Desde hace más de un año, con el apoyo tácito y explícito de los líderes nacionales de su partido, los operativos republicanos estatales han estado construyendo un aparato de robo electoral. Funcionarios electos en Arizona, Texas, Georgia, Pensilvania, Wisconsin, Michigan y otros estados han estudiado la cruzada de Donald Trump para revocar las elecciones de 2020. Han notado los puntos de error y han tomado medidas concretas para evitar fallos la próxima vez. Algunos de ellos han reescrito estatutos para tomar el control partidista de las decisiones sobre qué papeletas contar y cuáles descartar, qué resultados certificar y cuáles rechazar. Están expulsando o quitando el poder a los funcionarios electorales que se negaron a aceptar el complot en noviembre pasado, con el objetivo de reemplazarlos con exponentes de la Gran Mentira. Están afinando un argumento legal que pretende permitir que los legisladores estatales anulen la elección de los votantes.

Los investigadores aún están desentrañando las raíces de la insurrección que saqueó el Capitolio y obligó a miembros del Congreso a huir para salvar sus vidas. Lo que ahora sabemos, y no podríamos haber conocido entonces, es que el caos que se produjo ese día fue parte integral de un plan calculado. En retrospectiva, la insurrección adquiere el aspecto de un ensayo.

Incluso en la derrota, Trump ha ganado fuerza para un segundo intento de tomar posesión del cargo, en caso de que sea necesario, tras el cierre de las urnas el 5 de noviembre de 2024. Puede parecer lo contrario, después de todo, ya no está al mando del poder ejecutivo, aunque lo intentó. y en su mayoría no logró conseguir en su primer intento de golpe. Sin embargo, el equilibrio de poder está cambiando en ámbitos que importan más.

Trump está dando forma con éxito a la narrativa de la insurrección en el único ecosistema político que le importa. El impacto inmediato del asalto al Capitolio, que llevó brevemente a algunos republicanos de alto rango a romper con él, ha dado paso a un abrazo casi unánime. Nadie hace un año podía predecir que Trump lograría obligar a todo el partido a hacer una genuflexión a la Gran Mentira y a convertir a los insurgentes en mártires. Hoy, los pocos disidentes republicanos están siendo expulsados.

«Trump ha construido el primer movimiento político de masas estadounidense que está listo para luchar por cualquier medio necesario, incluido el derramamiento de sangre, por su causa», asegura Barton Gellman.