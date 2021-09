El problema nunca fue Diego Conesa

- Publicidad-

El problema ha sido siempre, y será, el conesismo. El actual Secretario General de PSRM, Diego Conesa, ha anunciado que no se presentará a la reelección del cargo en las próximas Primarias; en realidad lo que ha ocurrido es que Pedro Sánchez se ha cansado de tanto despropósito. Sin embargo, Pedro Sánchez demuestra no haber entendido en absoluto el problema cuando da su beneplácito a Pepe Vélez (un desertor del arado…) y a su acólito Jordi Arce, el masajista de la morgue. Reducir el problema del Psoe en Murcia a un hombre, a los fallos (catastróficos) de un hombre, y creer por lo tanto que, cambiando a un hombre se resolverá el problema, es no haber entendido nada en absoluto. Así de mal estamos. Voy a tratar de explicarlo en este breve artículo y para ello imploro la benevolencia de los lectores y lectoras del mismo.

En cualquier ideología política, o partido político, existe siempre un versión conservadora y otra progresista. Siempre resultará más poderosa la versión que vaya a favor de la ideología primaria (conservadora o progresista), y será más llamativa, impactante y “luminosa” la versión contraria, normalmente minoritaria en el tiempo. Así, en un partido como el PP lo normal es que la corriente mayoritaria sea la conservadora, y lo novedoso sea el “ambiente progresista” (muy tímido) que aparece de vez en cuando (unos ejemplos podrían ser Manuel Pimentel, o Borja Semper, ambos dimitidos). En el Psoe lo normal debería ser el Progresismo, y lo anecdótico debería ser lo Conservador. Sin embargo, y ahí está uno de nuestros mayores problemas, es que no sabemos ser progresistas, motivo por el cual nos sale tanta competencia por la Izquierda. Como esa Izquierda es a la vez Radical, esto contribuye a su autosabotaje manteniéndose el Psoe como partido hegemónico en “la Izquierda” cuando en realidad es muy poco Progresista. Pero hay otras dualidades. Una muy importante es la que divide a las personas entre los que están muy bien preparados para “el futuro”, y los que solo están preparados para “el pasado”, con poca o ninguna formación, y aludiendo a la “Universidad de la Vida” como casi único bagaje. Otra dualidad, y aquí lo dejaremos, es la que puede dividirnos entre los que se apegan a las tradiciones (en el sentido más berlanguiano) como referencia para entender la vida, y aquellos que sueñan, en un sentido comptiano, con una modernidad que protagonice una vida mejor y más saludable. La combinación de estos elementos nos empieza a dar una idea de lo que es el conesismo. Estamos hablando de la confluencia del conservadurismo, el semianalfabetismo y lo casposo. Pedro Sánchez nos quita a Diego Conesa como si la culpa fuera suya, y nos pretende colocar a un fugitivo de la azada que es mucho peor que el anterior: conesismo al cuadrado.

La cosa empeora cuando entra en acción el concepto de bicefalia. Parece que la jugada puede ser que María González Veracruz se presente a las Primarias para la candidatura a las elecciones del 2023. Sin duda alguna sería la mejor candidata, porque ella representa lo contrario al conesismo: es moderna, progresista, y está extraordinariamente preparada. Ella sí es una candidata votable y confiable por la mayoría de los murcianos y murcianas, pero ¿podrá convivir con su némesis política? Yo siempre he defendido la necesidad de dos equipos, el orgánico, entregado al Partido y con funciones concretas, y el político, con funciones propias. Pero ambos trabajando al unísono para la consecución del mismo fin: la transformación de la sociedad. Eso no es bicefalia, sino dos equipos. Pero de lo que hablamos aquí es de dos espíritus contrarios tratando de sobrevivir sin destrozarse mutuamente ¿Puede alguien creer que esto es posible?

Si Pedro Sánchez lo hubiera entendido apoyaría sin fisuras el cambio que él se comprometió a traer el Psoe; sin embargo, el único cambio que hemos visto es el que se ha producido en su vida al conseguir ser Presidente del Gobierno. Como decía mi difunto padre: “Y Paco sin venir”.