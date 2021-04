El gran problema de olvidarse de la política, es que la política nunca se olvida de tí, gobierna tus acciones y tu forma de vivir. La vida tal como la entendemos, está regida por leyes que hacen los políticos. Por eso es importante que no pases de ella, aunque estés cabreado con los políticos, con el mundo, con la sociedad. Porque la política rige tu vida, y es importante que tú decidas como quieres que sea.

Si un gobernante, ha tenido en su mano el que tus familiares murieran de forma digna, y no lo ha hecho, no merece tu voto. Si ha tenido en su mano salvar vidas, y no lo ha hecho porque ha primado la economía sobre la vida de las personas, no merece tu voto. Si un dirigente ha tenido en su mano que se derivase a tus familiares al hospital cuando estaban muy malitos, y no lo ha hecho, no merece tu voto. Si ha tenido en su mano estar preocupado de las personas, y por el contrario ha estado atrincherado, protegiendo su propia vida en detrimento de la tuya, ¿realmente crees que merece tu voto?.

Si ha defendido la educación privada, por encima de la defensa de la Educación Pública y de calidad para todos. Si ha primado la Sanidad Privada, para favorecer a sus amigos, por encima de la Sanidad Pública y Universal para todos. ¿Realmente crees que merece tu voto?. Si ha decidido ayudar a las residencias privadas sin incrementar el presupuesto para que haya más residencias públicas. Si ha invertido más en ayuda a sus amigos que a los más desfavorecidos, creo humildemente, que no merece tu voto.

Ese gobernante, merece el voto de todas las empresas privadas con las que se ha volcado, de todos los empresarios a los que ha favorecido, de toda la gente que durante esta pandemia se han enriquecido, de todas las farmacias que están «haciendo el agosto» con esta situación, de Amazon, de las empresas que se dedican a llevar los pedidos por internet a casa, de las industrias energéticas, y de todos aquellos que se han beneficiado de esta situación.

Si tu no perteneces a estos grupos, ¡no te engañes! no te va a ir mejor porque votes a los que se comportan así, sólo ellos serán los beneficiados. Así que antes de votar, ¡piensa! porque la política no va a pasar de ti.