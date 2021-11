El Presupuesto “récord” de Andalucía para 2022 ofrecido a Vox y PSOE es un paripé que ni al Gobierno de Moreno Bonilla le interesa aprobar

- Publicidad-

El Gobierno bipartito andaluz de Partido Popular y Ciudadanos ha presentado unos Presupuestos para la comunidad autónoma en 2022 de un montante total de 43.816,3 millones de euros, una cifra “récord” con la que los miembros del ejecutivo andaluz no paran de alardear para conseguir que la ultraderecha de Vox o el PSOE la respalden. Todo ha sido un paripé, una puesta en escena de cara a la galería y, sobre todo, al electorado que ni los propios miembros del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla se han creído un instante. Así lo confirman las declaraciones del vicepresidente de la Junta andaluza, Juan Marín, líder autonómico de Ciudadanos, que en una reunión con sus diputados autonómicos el pasado julio reconocía que “como Gobierno no nos interesa aprobar los Presupuestos en año electoral, es estúpido”.

Juan Marín: “Podemos presentar un presupuesto para que no nos lo aprueben, es que no nos interesa. Prorrogamos y listo”

Así se desprende de una grabación, adelantada por la Ser, en la que el número dos del ejecutivo andaluz asegura que “la campaña electoral empieza en enero y hay que quitarle al PSOE la posibilidad de demostrarse útil”. La fecha límite para presentar enmiendas a la totalidad a los Presupuestos andaluces para 2022 y devolverlos al Gobierno andaluz finaliza el próximo jueves 18 de noviembre. El Grupo Parlamentario Unidas Podemos por Andalucía ya lo ha hecho y el PSOE ha asegurado que intentará negociar hasta el último momento para evitar presentar la enmienda a la totalidad.

“Prorrogamos y listo”

Las declaraciones de Marín certifican que ni al propio ejecutivo andaluz le interesa la aprobación de unas Cuentas autonómicas “récord” para Andalucía porque se haría en un año electoral. “Nosotros como Gobierno estamos obligados a un presupuesto, pero no estamos obligados a cuándo, ¿me entendéis? Podemos presentar un presupuesto para que no nos lo aprueben (…) es que no nos interesa. Prorrogamos y listo”, señala a sus diputados en la conversación hecha pública este martes, dos días antes para certificar que ni Vox ni PSOE ofrecen su apoyo imprescindible para sacar adelante los Presupuestos de 2022, año en el que deben convocarse las elecciones autonómicas para el próximo otoño, aunque todo parece indicar que Moreno Bonilla las adelantará a la próxima primavera.

Durante la reunión de este pasado julio de los diputados autonómicos de Ciudadanos, Marín expuso que, en el mejor de los casos, la tramitación presupuestaria llevaría al próximo abril de 2022 la entrada en vigor de las nuevas cuentas. “Y si las elecciones son en octubre o noviembre, que es cuando van a ser, solo podríamos ejecutar las nuevas cuentas durante unos meses, hasta julio, porque después se convocan (elecciones) y se acabó”, apuntaba Marín a su grupo parlamentario.