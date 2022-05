El presidente Luis Abinader se reúne en el Foro Económico Mundial de Davos con ejecutivos de grandes multinacionales

- Publicidad-

Las oportunidades estratégicas y las inversiones sostenibles para República Dominicana son cuestiones capitales en la agenda política del presidente Luis Abinader. Así lo ha demostrado, una vez más, en su visita al Foro Económico Mundial de Davos, donde ha sido recibido por Marisol Argueta, directora principal para América Latina y Miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial.

Abinader, durante su intervención, ha desgranado las acciones del Gobierno para replantear y revitalizar los viajes y el turismo.

Junto al presidente han participado también, el canciller Roberto Álvarez; el director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski y el representante permanente del país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), José Sánchez-Fung.

Una serie de reuniones bilaterales completan la presencia de Abinader en el Foro Económico Mundial.

El primero de los encuentros ha tenido lugar con Marcelo Claure, presidente y CEO de Claure Capital.

También se ha reunido con Bob Sternfels, socio gerente Global (Global Managing Partner) de McKinsy y Compañía; Donnie King CEO (Chief Executive Officer) de Tyson Food Inc; Vicki Hollub, presidente y CEO (President and Chief Executive Officer) de Occidental Petroleum Corporation; Vincent Roche, presidente y CEO (President and Chief Executive Officer) de Analog Devices Inc y Albert Bourla, director Ejecutivo (Chief Executive Officer CEO) de Pfizer Inc.

Igualmente con Revathi Advaithi, directora Ejecutiva (Chief Executive Officer CEO) de FLEX Ltd; Benoit Potier, presidente y director Ejecutivo (President Chief Executive Officer CEO) Air Liquide SA y con Antonio Neri, presidente y CEO (President and Chief Executive Officer) de Hewlett Packard Enterprise.

El Foro Económico Mundial abre, sin duda, nuevas oportunidades de negocios e inversión en República Dominicana. Pero este reto no hubiera sido posible sin el liderazgo que el presidente Abinader está demostrando en su visita a Suiza. Prueba de ello son las numerosas felicitaciones por la estrategia de su Gobierno en la gestión de la pandemia, como también ha quedado patente con su participación en la 75ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra.