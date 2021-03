Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, ha afirmado en una entrevista publicada por El Día y La Provincia que el comunismo en España es «libertad». Además, ha señalado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «tiene que ser mucho más cuidadosa en sus afirmaciones» tras haber elegido el mensaje «socialismo o libertad» para lanzar una campaña en redes sociales. Por otro lado, no ha olvidado cuando Ayuso, al anunciar la convocatoria electoral, afirmó que «los madrileños van a tener que decidir entre socialismo o libertad«.

Torres ha admitido que le preocupan los mensajes de Díaz Ayuso y que, por ejemplo, blanquee a la extrema derecha por su afirmación de que «a los que se les llama fascistas es porque están haciendo las cosas bien«. Para el presidente canario «el fascismo, el totalitarismo, el nazismo son absolutas lacras y exterminaron a millones de personas en el mundo. No entiendo eso de socialismo o libertad«.

Por otro lado, Torres ha dado a Ayuso una lección de historia política al afirmar que tanto el socialismo como el comunismo en España «lo conformaban hombres y mujeres que defendían con su vida la libertad y la democracia«, y ha recordado que su abuelo, que era comunista, estuvo en la cárcel «por defender la libertad, por defender la democracia, el voto, por enfrentarse a los militares que dieron un golpe de Estado».

El presidente de Canarias ha insistido en que no puede aceptar «que sea comunismo o libertad, porque el comunismo en nuestro país es libertad. Lo que no es libertad es la dictadura; lo que no es libertad es el fascismo; lo que no es libertad es el nazismo; por tanto, yo creo que la presidenta del Gobierno de Madrid tiene que ser mucho más cuidadosa en sus afirmaciones».