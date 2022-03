El presidente de BlackRock publica su carta anual para los accionistas: «El poder del capitalismo»

- Publicidad-

Cada año el presidente del grupo de inversión (antes denominado «fondo buitre») BlackRock publica una carta para sus accionistas.

La que acaba de escribir, para este 2022, se titula «El poder del Capitalismo» y ofrece su opinión sobre cuestiones que, debido a la influencia evidente que BlackRock tiene, rescatamos para nuestros lectores.

El texto dice así:

Estimado(a) CEO:

Cada año, tengo como prioridad escribirle en nombre de los clientes de BlackRock, quienes son accionistas de su compañía. La mayoría de nuestros clientes están invirtiendo para financiar su retiro. Sus perspectivas temporales pueden abarcar décadas.

La seguridad financiera que buscamos para ayudar a nuestros clientes a lograrlo no se crea de la noche a la mañana. Es un esfuerzo a largo plazo y adoptamos un enfoque a largo plazo. Es por eso que, durante la última década, les he escrito, como CEOs y presidentes de las compañías en las que invierten nuestros clientes. Escribo estas cartas como fiduciario para nuestros clientes que confían en nosotros para administrar sus activos, con el fin de destacar los temas que creo que son fundamentales para impulsar rendimientos duraderos a largo plazo y ayudarlos a alcanzar sus objetivos.

Cuando mis socios y yo fundamos BlackRock como una startup hace 34 años, no tenía experiencia administrando una compañía. Durante las últimas tres décadas, he tenido la oportunidad de hablar con innumerables CEOs y de aprender lo que diferencia a las grandes compañías. Siempre, lo que todos comparten es que tienen un propósito claro, valores coherentes y, sobre todo, reconocen la importancia de comprometerse y cumplir con sus stakeholders (grupos de interés). Esta es la base del capitalismo de stakeholders.

El capitalismo de stakeholders no es una cuestión de política. No es una agenda social o ideológica. No es un “despertar”. Es capitalismo, impulsado por relaciones mutuamente beneficiosas entre usted y los empleados, clientes, proveedores y comunidades de las que su compañía depende para prosperar. Este es el poder del capitalismo.

En el mundo globalmente interconectado de hoy, una compañía debe crear valor y ser valorada por todos sus stakeholders con el fin de entregar valor a largo plazo a sus accionistas. Es a través del verdadero capitalismo de stakeholders que el capital se asigna de manera eficiente, las compañías logran una rentabilidad duradera y el valor se crea y se mantiene a largo plazo. No se equivoque, la búsqueda justa de rendimientos sigue siendo lo que motiva a los mercados, y la rentabilidad a largo plazo es la medida por la que los mercados determinarán en última instancia el éxito de su compañía.

En la base del capitalismo está el proceso de reinvención constante: cómo las compañías deben evolucionar continuamente a medida que cambia el mundo a su alrededor o arriesgar a ser reemplazadas por nuevos competidores. La pandemia ha impulsado una evolución en el entorno operativo de prácticamente todas las compañías. Está cambiando la forma en que las personas trabajan y la forma en que los consumidores compran. Está creando nuevos negocios y destruyendo a otros. En particular, está acelerando radicalmente la forma en que la tecnología está restructurando la vida y los negocios. Las compañías innovadoras que buscan adaptarse a este entorno tienen un acceso más fácil que nunca al capital para alcanzar sus visiones. Y la relación entre una compañía, sus empleados y la sociedad está siendo redefinida.

El COVID-19 también ha profundizado la erosión de la confianza en las instituciones tradicionales y ha exacerbado la polarización en muchas sociedades occidentales. Esta polarización presenta múltiples nuevos desafíos para los CEOs. Los activistas políticos, o los medios de comunicación, pueden politizar lo que su compañía hace. Pueden secuestrar a su marca para promover sus propias agendas. En este entorno, los hechos por sí mismos suelen estar en disputa, pero las empresas tienen la oportunidad de liderar. Los empleados recurren cada vez más a su empleador como la fuente de información más confiable, competente y ética, más que el gobierno, los medios de comunicación y las ONGs.

Es por eso que su voz es más importante que nunca. Nunca ha sido más imprescindible para los CEOs tener una voz consistente, un propósito claro, una estrategia coherente y una visión a largo plazo. El propósito de su compañía es su guía en este entorno turbulento. Los stakeholders en los que su compañía depende para obtener ganancias para los accionistas necesitan saber directamente de usted, para para sentirse comprometidos e inspirados por usted. No quieren escucharnos, como CEOs, opinar sobre todos los temas del día, pero sí necesitan saber cuál es nuestra posición en los temas sociales intrínsecos al éxito a largo plazo de nuestras compañías.

Poner el propósito de su compañía en la base de sus relaciones con sus stakeholders es fundamental para el éxito a largo plazo. Los empleados necesitan entender y conectar con su propósito; cuando lo hacen, pueden ser sus más firmes defensores. Los clientes quieren ver y escuchar lo que usted representa, ya que cada vez más buscan hacer negocios con compañías que comparten sus valores. Y los accionistas deben entender el principio rector que impulsa su visión y misión. Es más probable que lo apoyen en momentos difíciles si entienden claramente su estrategia y lo que está detrás de ella.

Un nuevo mundo del trabajo

Ninguna relación ha cambiado más por la pandemia que la relación entre empleadores y empleados. La tasa de renuncia en los EE. UU. y el Reino Unido se encuentra en máximos históricos. Y, en los Estados Unidos, estamos viendo algunos de los mayores crecimientos salariales en décadas. Es algo positivo que los empleados aprovechen las nuevas oportunidades: demuestra su confianza en una economía en crecimiento.

Si bien la rotación y el aumento de salarios no son una característica de todas las regiones o sectores, empleados a lo largo del mundo esperan más de su empleador, incluyendo más flexibilidad y trabajo más significativo. A medida que las compañías se reconstruyen después de la pandemia, los CEOs enfrentan un paradigma totalmente diferente del cual estamos acostumbrados. Las compañías esperaban que los trabajadores fueran a la oficina cinco días a la semana. Rara vez se discutía la salud mental en el lugar de trabajo. Y los salarios de aquellos con ingresos bajos y medios apenas crecían.

Ese mundo ha desaparecido.

Una característica esencial del capitalismo eficaz es que los empleados exijan más de sus empleadores. Impulsa la prosperidad y crea un panorama más competitivo para el talento, impulsando a las compañías a crear entornos mejores y más innovadores para sus empleados- medidas que los ayudarán a alcanzar mayores ganancias para sus accionistas. Las compañías que cumplen con lo prometido están cosechando las recompensas. Nuestro análisis demuestra que las compañías que forjaron fuertes lazos con sus empleados han visto menores niveles de rotación y mayores rendimientos durante la pandemia.1

Las compañías que no se ajustan a esta nueva realidad y no responden a sus empleados lo hacen bajo su propio riesgo. La rotación aumenta los gastos, reduce la productividad y erosiona la cultura y la memoria corporativa. Los CEOs deben preguntarse si están creando un entorno que los ayuda a competir por talento. En BlackRock hacemos lo mismo: trabajando con nuestros propios empleados para navegar este nuevo mundo del trabajo.

Crear ese entorno es más complejo que nunca y va más allá de los problemas de salario y flexibilidad. Además de cambiar drásticamente nuestra relación con el lugar donde trabajamos físicamente, la pandemia también resaltó temas como la igualdad racial, el cuidado infantil y la salud mental- y reveló la brecha entre las expectativas generacionales en el trabajo. Estos temas ahora son el centro de atención para los CEOs, quienes deben reflexionar sobre cómo utilizar su voz y conectar con los temas sociales importantes para sus empleados. Aquellos que muestran humildad y se mantienen firmes en su propósito tienen más probabilidades de desarrollar el tipo de vínculo que perdura durante toda la carrera de alguien.

En BlackRock, queremos entender cómo esta tendencia está afectando a su industria y a su compañía. ¿Qué está haciendo para profundizar el vínculo con sus empleados? ¿Cómo se asegura de que los empleados de todos los orígenes se sientan lo suficientemente seguros como para maximizar su creatividad, innovación y productividad? ¿Cómo se asegura de que su junta directiva supervise de manera correcta estos problemas críticos? Dónde y cómo trabajamos nunca será como antes. ¿Cómo se adapta la cultura de su compañía a este nuevo mundo?