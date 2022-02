El presidente Abinader mantiene los precios de los carburantes por debajo de los gobiernos de Leonel y Danilo

- Publicidad-

El conflicto que existe entre Rusia y Ucrania es la problemática que afecta de manera directa a los países tercermundistas que nada tienen que ver con la guerra de poder que enfrentan las grandes potencias.

La lucha de estas superpotencias conlleva consigo consecuencias negativas que impactan el desarrollo no sólo en su economía, sino en los países con menor solvencia económica, incluyendo a la República Dominicana. El aumento de los combustibles, el alza de los alimentos, el conflicto entre otros países, son algunos de los daños que puede causar el enfrentamiento entre estos grandes.

Aunque la República Dominicana es un país subdesarrollado aporta de manera significativa al bienestar de la universalización, esto a través de la acciones asumidas por el gobierno del presidente Luis Abinader, de detener e impedir que del pueblo dominicano salgan cargamentos de droga que pueden ser distribuidos por las diferentes potencias y provocar daños a la convivencia de las naciones.

El presupuesto de la República Dominicana no es comparable con el de EE.UU, España, Canadá…aun así el gobierno dominicano emplea estrategias que benefician a la globalización y no sólo al país de manera aislada. La estabilidad de un país no sólo depende de su producción y de los recursos que puedan tener.

En el tiempo transcurrido del 2022 en la lucha de combatir el narcotráfico, dominicana ha incautado 673 paquetes en la provincia de Barahona de lo que se prevé que es cocaína, además, detuvieron 175 de la misma sustancia en un operativo en la provincia La Altagracia, esto en coordinación con la Dirección Nacional de Droga (DNCD), Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, agencias de Inteligencia del Estado y el Ministerio Público.

La República Dominicana brinda beneficios de múltiples manera a los Estados Unidos, no solo permitiendo que valijas de droga no entren a su territorio, sino también beneficios económicos que obtienen como ganancias a través de los productos que exportan al estado dominicano y el estado dominicano exporta hacia ellos; como las exportaciones son de doble vía, el lucro debe ser igual, incluso en el caso del precio del petróleo.

El pueblo dominicano no comercializa petróleo, por eso depende de países internacionales, principalmente Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido Y España. El alza del petróleo afecta el país, lo que puede provocar una gran inflación en todo el sector económico, que no depende del gobierno, sino de las decisiones tomadas por las potencias.

¿Cómo puede República Dominicana enfrentar la inflación?

El gobierno de la República Dominicana no es responsable de los problemas internacionales que aumentan el precio del petróleo, pero aun así se ve afectado, por eso para poder lidiar con la inflación se necesita de la intervención de la comunidad internacional a la que se brinda ayuda a través de las exportaciones e importaciones.

Para lograr la Paz y el desarrollo global se necesita que las inversiones, los beneficios y las ayudas sean bilaterales y que ambas partes estén dispuestas a aportar e intervenir de manera positiva cuando sea necesario, sin importar que sean potencias o países subdesarrollado, que en la mayoría de los casos son los más afectados cuando se produce cualquier conflicto a nivel mundial.

La República Dominicana necesita establecer un diálogo con la comunidad internacional en donde se lleguen a arreglos con el precio del petróleo, decisiones que determinaran los precios de los combustibles, alimentos, viviendas, electricidad, colegios y todo el sector económico del país.

Un convenio entre la República Dominica y las grandes potencias, específicamente Estados Unidos y Europa, donde se pueda llegar a un pacto de subvención es una compensación al estado dominicano por el esfuerzo que hace de invertir parte de sus pocos recursos para lograr la armonía mundial.

Precio del barril de petróleo y los combustibles en los gobiernos de Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader

Se puede decir que el precio de los combustibles en la Republica Dominicana está en alza, pero cuando se compara de cómo se vendía en gobiernos anteriores, se puede ver que, a pesar de la deuda millonaria que dejaron, el presidente Luis Abinader no ha permitido que el precio de los combustibles afecte duramente a la ciudadanía, esto debido a los subsidios que ha destinado a ellos.

Haciendo una comparación de cómo se vendía el combustible en el Gobierno de Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader queda demostrado que en el actual gobierno de la Republica Dominicana el precio de los combustibles, a pesar de estar en alza, no está por encima de la venta de los gobiernos anteriores, esto comparando el precio de compra del barril de petróleo de aquel entonces con el precio de venta de los combustibles en la actualidad.