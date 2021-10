‘El Prenda’ reconoce que es un violador y pide perdón a su víctima, el juez que vio “jolgorio” aún no ha rectificado su voto particular

- Publicidad-

La revictimización que sufrió la joven violada en los Sanfermines de 2016 por cinco jóvenes de Sevilla autodenominados La Manada no se frenó con la contundente sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, ya que medios de comunicación, el juez del voto particular de la Audiencia Provincia de Navarra que vio “jolgorio” en el caso y la postura de la defensa de los propios condenados facilitaba que esta revictimización de la joven se prolongara en el tiempo. Ahora, José Ángel Prenda, El Prenda, ha reconocido todos los hechos y pedido perdón a la víctima tras remitir una carta manuscrita, fechada el pasado 21 de julio y adelantada por Caso Abierto de El Periódico, a la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, tribunal que condenó en primera instancia a los cinco jóvenes, con el voto particular en contra del juez Ricardo Javier González González, aunque después el Supremo elevó considerablemente las penas.

Prenda es el único de los cinco violadores grupales que ha pedido perdón por estos hechos tras reconocer que es un agresor sexual, aunque hasta ahora había mantenido durante estos últimos cinco años que la víctima se lo inventó todo. “Follándonos a una entre cinco, puta pasada de viaje”, escribió en un grupo de amigos de WhatsApp.

El juez Ricardo Javier González González señaló que víctima y agresores participaron con “una desinhibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos y, ciertamente, menor actividad y expresividad en la denunciante”

Mientras tanto, el juez Ricardo Javier González González, que aseguró que sólo hablaba “en autos y sentencias” guarda absoluto mutismo y no se ha pronunciado ni pedido perdón después de considerar en su voto particular de la sentencia de la Audiencia de Navarra que todos ellos, incluida la víctima de los hechos, participaron con “una desinhibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos y, ciertamente, menor actividad y expresividad en la denunciante”, especificaba en su escrito particular en el que suscribía los argumentos del abogado defensor de casi todos los condenados, Agustín Martínez Becerra, y solicitaba la absolución para todos ellos.

Petición de perdón interesada

El paso adelante dado por El Prenda desde prisión se produce exactamente cuando el violador, que reconoce por primera vez su “total arrepentimiento” y expresa su “solicitud personal de perdón a la víctima por los daños causados, los cuales lamento profundamente, y así mismo a sus familiares directos”, está pendiente de obtener beneficios penitenciarios en el Centro Penitenciario Puerto III, donde cumple condena de 15 años de reclusión en su módulo de respeto número 11. Prenda ya ha cumplido cuatro años y tres meses privado de libertad, lo que equivale en la actualidad a la cuarta parte de su condena, por lo que podría empezar a solicitar permisos para salir temporalmente de la cárcel.

La dirección de la prisión y el juez de vigilancia penitenciaria barajan varios condicionantes para conceder beneficios penitenciarios. Un de ellos fundamental es que el preso reconozca su delito y haya pedido perdón a sus víctimas, algo que hace precisamente ahora El Prenda justo cuando tiene acceso a la solicitud de permisos de salida de prisión. El comportamiento del interno dentro de prisión, así como la duración transcurrida de la condena son otros ponderables que las autoridades penitenciarias tienen en cuenta para conceder estos permisos temporales.