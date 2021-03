El PP se supera así mismo en sus campañas de descalificaciones y bulos cuando marca a su víctima. Es otra forma de maltrato difícil de tipificar en el Código Penal. Desde los primeros borradores de la Ley de Educación LOMLOE está en su diana la ministra Isabel Celaá. Así, lanzan ahora una campaña de desprestigio en redes sociales y medios de la «caverna mediática» contra la política vasca. El objetivo es convertirla a ojos de la opinión pública en una insensible que ataca a las personas con discapacidad y sus familias. Una pregunta de un diputado del PP en el Congreso, en el que hacía alusión a su hija con Síndrome de Down, ha sido el detonante de un ataque que se ha hecho viral sin que tenga fundamento.

Así, el diputado Juanjo Matarí, que jamás había preguntado nada sobre Educación en el Congreso y, en realidad, sus intervenciones son más bien escasas en todos los asuntos, es capaz de utilizar la imagen de su hija con Síndrome de Down. Para ello, no ha dudado en lanzar un vídeo de la joven en redes en la que critica a la ministra por la respuesta a su padre en el Congreso. Todo una campaña de desprestigio para descalificar a Isabel Celaá.

El Grupo Popular, a pesar de tratarse de un montaje donde se manipula una respuesta a una pregunta parlamentaria sobre los centros de educación especial, ya ha pedido la reprobación de la ministra Celaá. La titular de Educación se ha disculpado, aunque se trata más de un malentendido que de ofensa alguna, lo que sólo ha servido para dar alas al falso relato al que se ha prestado el diputado Juanjo Matarí, que lejos de aceptar las disculpas, le exige que lo haga en el Congreso a toda el colectivo de Educación Especial.

Linchamiento

A través de las redes sociales se ha procedido al linchamiento público de Isabel Celaá. Todo porque ante una pregunta parlamentaria, donde se volvía a insistir en el falso relato de que, con la nueva Ley de Educación, la ministra pretende cerrar los centros de educación especial -algo rotundamente falso- el diputado Juanjo Matarí ha decidido encontrar su minuto de gloria al entender que la respuesta de la ministra en el Congreso faltaba al respeto a su hija y a él mismo. Sólo este parlamentario popular quiso llevar el nombre y la situación de su hija a la Cámara Baja.

Pablo Casado tampoco iba a perder la oportunidad del linchamiento a la ministra en sus redes sociales, donde muestra el vídeo de la hija de Matarí:

La ministra, en realidad, no respondía al comentario de Matarí sobre su hija con síndrome down y en la que explicaba las oportunidades que tuvo incluso de ir a la universidad gracias al centro especial donde estudió, sino a la pregunta inicial en la que el propio Martarí preguntaba que «Por qué el Gobierno legisla en educación al margen de la Constitución?». Y a esta pregunta oral en el pleno es al que ha pretendido responder Celaá con estas palabras: » ¿De dónde viene usted?»; «Usted no tiene ningún contacto ni con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores».

Aún así, la ministra de Educación ha pedido perdón, lo que sólo ha dado aire a las descalificaciones de la derecha, donde se pide su reprobación en el Congreso y hasta piden su dimisión. Un circo sin sentido al que se ha prestado de forma miserable parte de la opinión pública y publicada.

Es igual que este norma no sólo no pretenda cerrar los centros de educación especial, sino que responde realmente a que cuando las madres y padres lo decidan sus hijas o hijos con discapacidad puedan tener opción a solicitar la integración en un colegio normalizado, sea privado, concertado o público. Esta realidad, no hay más que leerse la ley. Pero parece que eso no le interesa al PP.