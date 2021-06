El PP sigue entregando parcelas de poder a Vox

- Publicidad-

El Partido Popular y los ultras han acordado repartirse la Mesa de la Asamblea de Madrid. El PP tendrá cuatro puestos y la formación de extrema derecha liderada por Rocío Monasterio, uno.

Todo ello a cambio de estudiar una reducción en el número de diputados en el Parlamento madrileño, como ha reclamado Vox en las negociaciones. Gracias a este pacto, los ultras logran ocupar la Vicepresidencia Segunda de la Asamblea.

La izquierda ha tratado de dividir sus votos para quedarse con las vicepresidencias, pero, finalmente, el PSOE se ha quedado fuera de estas. Finalmente, el diputado socialista Diego Cruz ha sido elegido secretario segundo de la Asamblea de Madrid, único cargo que tendrá el PSOE en la Mesa.

María Eugenia Carballedo, presidenta de la Asamblea

La exconsejera de Presidencia María Eugenia Carballedo, del PP, ha sido elegida nueva presidenta de la Asamblea de Madrid. En la votación, ha obtenido 78 apoyos (los 65 del PP y los 13 de Vox), superando así a Esther Rodríguez, de Más Madrid, que ha conseguido 57 votos.

Protestas de afectados por la venta de vivienda a los Fondos Buitre

La sesión constitutiva de la nueva legislatura de la Asamblea de Madrid ha arrancado este martes poco después de las 10.00 horas con una sonora protesta en la puerta de la Asamblea de un grupo de afectados por la venta de 2.935 viviendas del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a un fondo buitre.

Negacionismo de la violencia de género en la Asamblea de Madrid

El Grupo Parlamentario de Vox, presidente en la Mesa de Edad en la Asamblea, se ha negado a que el Parlamento autonómico guarde un minuto de silencio por el asesinato machista en Pozuelo de Alarcón, en el que un hombre mató a su mujer de un tiro.

El brindis al sol de Ayuso

Vox ha reclamado al PP pasar de 136 diputados a 69 en la próxima legislatura, lo que requeriría una modificación del Estatuto de Autonomía, que debe ser propuesto por un tercio de los diputados de la Cámara y contar con una mayoría de dos tercios para poder aprobarlo, una mayoría cualificada que no suman ambas formaciones. Por tanto, la oferta de Díaz Ayuso es un brindis al sol, porque en esta legislatura no lo podrá conseguir porque no tiene, ni tendrá, los diputados necesarios para ello.

«Hemos decidido las dos formaciones revisar el número de diputados, y bajo ese acuerdo hemos decidido apoyarnos a la hora de configurar la Mesa, y hemos cedido un puesto en la Mesa«, ha declarado a los medios Isabel Díaz Ayuso, minutos antes del inicio de pleno de constitución de la Asamblea.

Monasterio desmiente a Ayuso

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha confirmado que su grupo y el PP han llegado a un acuerdo en la Mesa pero ha aclarado que el PP no ha «cedido» a Vox ningún puesto, como ha dicho Ayuso, ya que los populares podían tener como máximo cuatro puestos por reglamento y son los que va a tener, y «cederle uno a Vox» sería cederle uno de esos cuatro, «que no es el caso».

«Hay uno adicional con el que el PP tenía dos opciones: dárselo a Vox o dárselo a la izquierda y como entiendo que no le interesaba dárselo a la izquierda, entiendo que nos lo dará a Vox», ha señalado.

En cuanto al acuerdo, Monasterio ha recordado que Vox había exigido una reducción de diputados hasta los 69, y ha señalado que antes de dos meses se presentará una solicitud para votar en la Asamblea una reducción de diputados y así «empezar a trabajar por el bienestar de los madrileños y no de los políticos».