El PP se quitó la máscara: El caduco CGPJ volverá a designar los jueces del Supremo

Si el PP gana las elecciones, la primera medida en materia judicial que adoptará será un decreto ley que deroga el de marzo de 2021 en el que se limitan las competencias del Consejo General del Poder Judicial mientras esté en funciones, tal y como sucede ahora, para que el órgano de gobierno de los jueces, que lleva ya casi cinco años con mandato caducado, vuelva a designar discrecionalmente a los jueces y magistrados de las instancias superiores, audiencias provinciales, tribunales superiores de Justicia, Audiencia Nacional y, en especial, el Tribunal Supremo cuyos nombramientos tienen carácter vitalicio. De esta manera, la derecha judicial se hará con el control de la judicatura. La reforma del CGPJ que tanto exigía el Partido Popular quedará para más adelante. Unos vocales que ejercen al margen de la Constitución seguirán haciendo y deshaciendo discrecionalmente. Esa es la respuesta que los populares piensan dar a Bruselas, que exige la adopción de un sistema radicalmente diferente.

Actualmente hay 81 vacantes que no se han podido cubrir por la situación de interinidad. De llevarse a cabo la idea del Partido Popular, si es que llega a gobernar, estas vacantes serían elegidas por una institución caduca y con una mayoría de vocales designados por el PP. De ellas, hay una veintena de plazas en el Supremo que son vitalicias. El hombre fuerte de la derecha en el Consejo General del Poder Judicial, José María Macías, declaró, hace unos días, que el gobierno que salga de las urnas el 23-J, “de manera inmediata”, deberá devolver al CGPJ las competencias para hacer nombramientos. Y después, pero eso en segundo plano, cambiar el método de elección para adaptar el modelo judicial español a los estándares europeos. Macías decía que así se cumple el mandato de la Comisión Europea. Pero su versión no coincide con la de Bruselas que exige, primero, la renovación del Consejo con el actual sistema, y, posteriormente la reforma.

Macías encabeza el núcleo duro de los vocales conservadores que se han convertido en la correa de transmisión del Partido Popular. Entre ellos dos nombres por encima del resto: José Antonio Ballestero y Carmen Llombart. Esta última es una protegida del juez Fernando de la Rosa que se ha convertido en el principal asesor de Esteban González Pons que es quien traza las líneas maestras del PP en materia de Justicia. En público este grupo niega que esté ejerciendo presiones para que lo primero que haga el Partido, si llega al poder, es devolver al caduco organismo las competencias en materia de nombramientos. Pero en Génova la idea no la descartan porque se piensa que, si se cubren inmediatamente las vacantes con jueces conservadores, el control de la judicatura será prácticamente suyo. No habrá necesidad de llevar a cabo inmediatamente la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para modificar el sistema de nombramientos de los vocales por parte de los jueces en ejercicio. Existe cierto temor a que haya que hacer algunas concesiones a las asociaciones profesionales que no son la Asociación Profesional de la Magistratura, APM, el socio judicial del Partido Popular en la sombra, que aspira a monopolizar la renovación. Habría que repartir las vocalías de forma proporcional y compartirlas con la Francisco de Vitoria y Jueces y Juezas para la Democracia que exigen que se apliquen criterios de proporcionalidad.

Además, la reforma de la ley orgánica exige una serie de trámites que harían imposible su inmediata entrada en vigor. Tendrían que dictaminar el Consejo de Estado, y el caduco Consejo General del Poder Judicial, y debería verse sometida al examen del Congreso y del Senado. Se calcula que se tardaría varios meses en sacar adelante un tema que es prioritario para Alberto Núñez Feijóo según sus declaraciones públicas.

Es más fácil utilizar el sistema usado por el gobierno socialista que tanto criticaron, por ejemplo, con la modificación de delito de malversación pública. Consiste en que el grupo parlamentario presente una proposición de ley “exprés” que se debatiría parlamentariamente “en lectura única”. Un trámite que se haría en un mes.

El CGPJ sólo necesitaría la presencia de diez vocales y el presidente para constituir el pleno. En la actualidad, el presidente sustituto, que así se le denomina oficialmente, es Rafael Mozo que el 19 de julio se jubilará y será sustituido por un vocal conservador. La composición del CGPJ es de 10 conservadores y 6 progresistas, cinco del PSOE y 1 independiente a propuesta del PNV. La mayoría afín al PP es evidente y podrían sacar adelante todos los nombramientos necesarios para cubrir las vacantes. Siempre, claro está, con magistrados de corte conservador: 18 en el Tribunal Supremo y los 63 restantes se reparten entre tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y Audiencia Nacional.

Así pues, si el PP obtiene la mayoría absoluta en las elecciones generales no necesitará, de momento, abordar la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Les bastará con devolver las competencias a un organismo desprestigiado y caduco como es el actual Consejo General del Poder Judicial las competencias que perdieron. Y la consigna será que los nombramientos deben tener un sesgo conservador.