El PP se opone al traslado de ‘Txapote’ pese a que acercó a cientos de presos a cárceles de Euskadi cuando gobernaba

- Publicidad-

El Gobierno ha trasladado al País Vasco a los exjefes de ETA, Txapote y Henri Parot, y a otros trece presos. En realidad, el Ejecutivo de coalicón no está recortando penas a los miembros de la banda terrorista encarcelados, sino que está cumpliendo con la actual legislación penitenciaria, tal como ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida a la Cadena Ser. Sin embargo, el PP vuelve a hacer política basura y demagogia con una cuestión tan sensible como el terrorismo. Feijóo y los suyos acusan al Gobierno de haber claudicado ante la banda, cuando en realidad no está habiendo ningún tipo de acercamiento colectivo como sí hizo en su día el PP (que concedió ese beneficio penitenciario que permite cumplir condena cerca de casa a más de 800 presos) sino que se trata de casos muy puntuales, como el de Txapote, Parot y otros 11 reclusos, y siempre con arreglo a la legislación carcelaria.

Cuando gobernaba el PP, tal como ha puesto de manifiesto el presidente socialista, Aznar acercó a cientos de presos a Euskadi, y no precisamente en tiempos de paz, sino mientras ETA asesinaba de la forma más cruel y mantenía secuestradas a varias personas. Esa frontera no la atravesó nunca el PSOE. Nos encontramos, por tanto, ante una nueva muestra de trumpismo barato al que últimamente nos tiene acostumbrados el principal partido de la oposición. Los populares tratan de convencer a los españoles de que el feijoísmo es una corriente política mucho más moderada y racional que el casadismo, cuando en la práctica ambos líderes, tanto Feijóo como Casado, han llevado a cabo las mismas prácticas de intoxicación, desinformación, bulo y demagogia.

Precisamente ayer, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, escribió en un tuit: «Bildu tenía toda la razón cuando dijo que Sánchez era su oportunidad. De mí no lo dirán». Esa es la línea estratégica que está manteniendo Génova 13 tras conocerse la intención del Gobierno de acercar presos etarras a cárceles del País Vasco.

Bildu tenía toda la razón cuando dijo que Sánchez era su oportunidad.



De mí no lo dirán. pic.twitter.com/x6l9lPm0jU — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 31, 2022

En las últimas horas, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha comunicado este miércoles el acercamiento a una cárcel del País Vasco de Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, implicado en el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco hace 25 años.

La decisión afecta a un total de 13 presos de ETA, entre los que consta Henri Parot, que dio nombre a la doctrina para acortar la rendición de penas tras la decisión de los tribunales. En su caso, dejará la cárcel de León para ir a una del País Vasco, según la información comunicada a las asociaciones de víctimas.

Acercamiento de presos

La lista de los presos que se acercarán a prisiones vascas la completan Ismael Berastegui (en Logroño); Manex Castro Zabaleta (en El Dueso); José Antonio Zurutuza Sarasola (en Burgos); Aitor Agirrebarrena Beldarrain (en Asturias); Oscar Celarain Ortiz (en Soria); Jon Bienzobas Arretxe (en Dueñas); Juan Manuel Inciarte Gallardo (en el Dueso); Eider Pérez Aristizabal (en Zuera); Jon Igor Solana Matarrán (en Zuera); Juan Luis Rubenach Roig (en el Dueso) y Félix Alberto López de la Calle Gauna (en Asturias).

Del listado de acercados destacan otros etarras como Jon Bienzobas Arretxe, ahora en el Centro Penitenciario de Dueñas (Palencia), está condenado, entre otros atentados, como autor del asesinato de Francisco Tomás y Valiente.

También figura Jon Igor Solana Matarrán, que cumple condena en Zuera (Zaragoza), por matar a José Martín Carpena, Luis Portero García y Antonio Muñoz Cariñanos, todas acciones criminales perpetradas en Andalucía.