El PP está haciendo todo lo posible por perder las elecciones

Y cuidado que tienen a toda la prensa ocultando, callando y evitando las meteduras de pata, pero el PP se ha empeñado con perder las elecciones. El fuego de la artillería mediática ya carece de eficacia. Han lanzado tantas bombas, algunas sin explotar o que les ha explotado en la cara, tantas ráfagas de metralleta, tanto gas mostaza que las personas del común se han vuelto invulnerables a la putrefacción de esa guerra de alta intensidad. Saben los ciudadanos que, de llegar el PP al Gobierno, esos mismos que hoy claman por cualquier estupidez, callarán como mierdecillas cuando lo hagan los otros. Ya lo hicieron anteriormente con los gastos de cuidados del padre de M. Rajoy en Moncloa, por ejemplo.

Podrían, los medios se entiende, hacer una campaña en positivo con su partido preferido: salvo El debate (y porque se han debido creer que son católicos), el resto de medios ha dado la espalda a Vox. Normal, sin dineros que utilizar para subvencionar a los periódicos no se consigue apoyo. Y mucho menos ahora que están intentando que su preferido (o, al menos, el que sí tiene pasta) se acerque a la mayoría absoluta. Podrían, retomemos, hacer una campaña de apoyo en positivo con las propuestas económicas, las propuestas de regeneración democrática, las propuestas sociales, las propuestas de cualquier cosa… pero no las encuentran.

Saben los medios que Alberto Núñez Feijóo no va a modificar demasiado lo que ha venido haciendo el PSOE y mucho menos hará cuando los hombres de negro de la UE vengan a decir que hay que recortar gastos superfluos. Y no, quitar 200 asesores no es un gran ahorro, aunque no venga mal pues hay funcionarios de carrera muy competentes. En casi todos los casos más competentes que la cuchipandi de Rafita Simancas. Tampoco va a cambiar la ley trans, como no va a meter mano a los vientres de alquiler, ni nada de eso. La mayoría de personas de ese colectivo votan PP. Por tanto, no hay propuestas que ofrecer desde los medios que sean sustancialmente distintas.

¿Qué les queda? Sacar a Feijóo y Borja Semper en los medios con las ideas fuerza de cada día. Y ahí se les cae el palo del sombrajo. Entre que Feijóo no sabe hablar y muestra carencias en otros aspectos intelectuales y que Semper solo hace gracietas y chafa ideas que podrían ser buenas (eso del verano azul podría haber funcionado si no hacen el vídeo de las sombrillas, ni otras tonterías), están los directores de periódico casi pidiendo que sea Sánchez el vicepresidente de Feijóo si éste ganase las elecciones. Algo que a día de hoy no es tan seguro que ocurra si se hace caso a los barómetros electorales.

Cuestión bien distinta es que los barómetros estén fallando demasiado porque hay datos que no cuadran, a derecha e izquierda. Algo se les está escapando a los encuestadores. Algo que no se refleja en los datos finales. ¿Quiere decir eso que ganará Pedro Sánchez? No, pero igual, a día de hoy, hay que preocuparse más por los laterales que por los mediocampistas. Son tan negados en el PP, se han acobardado tanto en los pactos con Vox (que son normales en una democracia) que eso les puede quitar voto, favorecer la abstención o hacer que las personas se fijen más en la inutilidad de Feijóo y su coreógrafo Semper. Si en vez de hacer caso a tanto asesor electoral de pacotilla, que lo máximo que hacen es pensar que esto es como El ala oeste de la Casa Blanca, se preocupasen por… (como que lo vamos a contar sin cobrar). Que pregunten a sus militantes.

En Ferraz y Moncloa, de momento, están contentos.