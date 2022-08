El PP de Feijóo se instala en el no a todo por sistema y se opondrá al plan de ahorro energético del Gobierno

- Publicidad-

El Partido Popular sigue instalado en el no a todo siguiendo la mejor tradición casadista. Parecía que la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la dirección de Génova 13 iba a suponer un cambio de estrategia política respecto a su antecesor. Sin embargo, a punto de comenzar el nuevo curso político, se comprueba que las prácticas filibusteras son las mismas, que la parálisis institucional que promueven los populares sigue estando ahí, y que el bloqueo sistemático continúa siendo el manual de estilo oficial. Esta actitud negacionista se ha comprobado hace solo unos días, cuando salió a la luz pública el supuesto pacto secreto entre el Gobierno de coalición y el PP de Pablo Casado para la renovación de los altos cargos del Consejo General del Poder Judicial. Feijóo negó la existencia del acuerdo y advirtió que no cumplirá porque no hay nada firmado. Y no ha pasado ni una semana cuando desde Génova se anuncia que el partido conservador votará no al decreto de ahorro energético promulgado por el Ejecutivo, con la máxima urgencia, para hacer frente a la crisis ocasionada por la guerra de Ucrania y el encarecimiento de los combustibles fósiles como el gas.

En este asunto del ahorro de energía, el Partido Popular ha dado varios bandazos, primero dijo que tenía que estudiar las medidas; después, el propio Feijóo dio por bueno que el paquete de austeridad era inevitable en el contexto económico en el que nos encontramos; y ahora, a falta de unas horas para que el decreto se presente en el Congreso de los Diputados para su trámite y convalidación, los populares se cierran en banda y anuncian su voto negativo sin paliativos. Solo votarían a favor en el caso de que el Gobierno aparque lo que ellos llaman “frivolidades”, como el asunto de la corbata puesto encima de la mesa por Pedro Sánchez, que tanto dio que hablar, y las restricciones a la iluminación en los escaparates de los comercios.

En realidad, el Partido Popular está jugando a lo mismo de siempre: al no por sistema, porque lo que realmente le interesa no es que España ahorre energía de cara a un invierno que se prevé duro por la guerra de Putin, y a que Sánchez caiga cuanto antes. Ya siguieron esta estrategia cuando la pandemia (ahí, en la hemeroteca, están los infames discursos de Pablo Casado para todo aquel que quiera confirmarlo) y lo van a volver a hacer ahora en el peor de los momentos. Así es el patriotismo del Partido Popular.

El plan de ahorro energético centra ahora los ataques del principal partido de la oposición hacia el Ejecutivo, con el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, tachando el paquete de medidas de “frívolo” y de “engaño populista”.

La postura del PP es clara: no apoyarán las medidas si en el Consejo de Ministros de este martes no se eliminan aspectos que le molestan y si Moncloa se niega a dialogar con las comunidades autónomas con el objetivo de “recuperar la seriedad”, informa La Sexta.

“Que nos llamen esta tarde para poder modificarlo y que hagan un decreto serio, no una improvisación”, decía Bendodo este lunes. Con una llamada que parece que no se ha producido, el Ejecutivo planea sacar adelante unas medidas que siguen dando frutos en cuanto a consumo energético. La semana pasada, la demanda eléctrica nacional se redujo notablemente, concretamente siendo un 9,5% menos que la semana anterior y un 8,6% menos con relación a los mismos siete días de 2021.

Los ataques del PP no se quedaron ahí, catalogando como “timo ibérico” la conocida excepción ibérica, con la cual se está, defiende Bendodo, “subvencionando el gas que llega a Francia”. La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, acusó al PP de ejercer una oposición “negacionista y frentista”.

“No sabemos si está a favor de esa unidad europea, si está con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, si está con el sentido común”, reprochó la ministra y portavoz del PSOE, que ha instado al partido que dirige Alberto Núñez Feijóo a mostrar “unidad” y apartarse de “la obstrucción a todo”.

El PP sí que tiene previsto respaldar el jueves en el Pleno del Congreso el decreto ley con el que el Gobierno busca reformar el sistema de cotización de los trabajadores autónomos.

“Desde el principio venimos hablando con asociaciones de autónomos. Todo parece indicar que nuestra postura será favorable a ese decreto”, confirmó Bendodo.

El pleno del Congreso de los Diputados debate el jueves el real decreto-ley por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad.