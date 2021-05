El PP da de nuevo calabazas al Gobierno para renovar el órgano de los jueces

- Publicidad-

La Moncloa vuelve a recibir calabazas para reabrir el diálogo con el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Desde el 4M los populares se sienten más fuertes y evitan facilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ. No habrá acuerdo salvo que el Ejecutivo de Sánchez se atenga a las propuestas concretas del PP.

Así, los populares plantean a pactar la renovación de las instituciones, pero exige que se modifique el sistema de elección del CGPJ, porque asegura que así lo pide Bruselas.

La exigencia del PP

La exigencia del PP supondría que para futuras renovaciones 12 de los miembros sean elegidos por los propios jueces y ocho por el Parlamento. Si no se hiciera, el líder del PP, Pablo Casado, asegura que no habrá renovación y explica que podrían peligrar los fondos europeos por no cumplir la exigencia de Europa.

Para lo que sí parece que habrá acuerdo es para que Ángel Gabilondo sea Defensor del Pueblo. De hecho, los populares ya no exigen para ello que Unidas Podemos deje de estar en el Gobierno.

Gabilondo se encuentra ya muy recuperado de su arritmia por la que tuvo que este ingresado unas horas en el hospital.