El PP confía en que la mayoría conservadora en el Constitucional le dará la razón en el recurso del diputado Casero

El PP confía en que la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional le terminará dando la razón en el recurso que debe decidir el error del diputado Alberto Casero en la votación de la reforma laboral. Así, la sentencia que debe decidir el amparo por supuesta vulneración de derechos fundamentales del parlamentario popular podría quedar en manos de dos jueces de ideología conservadora y uno progresista, según informaciones de La Sexta, pero todas las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que el Partido Popular lo tiene difícil para lograr que el voto de Casero, que fue “sí” a la reforma del Gobierno por equivocación, se convierta en un “no” por sentencia judicial.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública vasca Alberto López Basaguren cree que no hay lugar al recurso, informa La Voz de Galicia. “Si el proceso de votación está a punto de iniciarse o está ya en marcha, debe primar el desarrollo normalizado de la sesión parlamentaria. Lo contrario sería inaceptable”, asegura. “Y dentro de lo razonable, lo que priman también son las competencias de la presidenta para ordenar los debates”. Por su parte, Juan José Solozábal, catedrático emérito de la Autónoma de Madrid, concluye: “Sí, se podría haber convocado la Mesa en ese mismo momento. ¿Pero supone eso un vicio invalidante? No, yo no veo el recurso ante el TC”. Y el catedrático de la Autónoma de Barcelona Francesc de Carreras cree que “hay que hacer un esfuerzo por facilitar el voto y en el sentido que quiere quien lo ejerce”, aunque descarta que pueda invalidarse uno ya emitido si la rectificación se pide con la votación iniciada.

La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, avanza que el Grupo Popular y el diputado Alberto Casero han presentado sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional tras el “atropello democrático” que, a su juicio, se cometió en la votación de la reforma laboral que se celebró en el Pleno de la Cámara Baja el 3 de febrero. En declaraciones a Europa Press, Gamarra ha subrayado que “se conculcó el derecho” de su diputado, que avisó con “carácter previo” de lo que había pasado con la votación telemática. A su entender, había “capacidad” para que Casero votara de forma presencial. La reforma laboral salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, lo que convierte el error de este parlamentario en decisivo.

Gamarra ha confirmado que el PP ha formalizado la presentación de estos recursos antes de conocer el informe de los letrados del Congreso, que concluyen que el voto de Alberto Casero en favor de la reforma laboral fue válido y no cabía su revocación aunque él se equivocara. En ese informe también se descarta que haya habido un fallo del sistema informático.

La dirigente del PP ha criticado que no se haya reunido la Mesa del Congreso pero “sí se filtre de manera interesada” por la Cámara el informe de los letrados. “Aquí todo vale y lo que demuestra es que se está deteriorando la calidad democrática en nuestro país”, subraya.

A su vez, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha salido en defensa de los letrados de la Cámara baja después de que avalaran todas las decisiones de la Mesa en relación con el voto polémico del popular Alberto Casero, que se equivocó y avaló la reforma laboral, cuando su partido pretendía tumbarla.

Batet ha pedido respeto a la profesionalidad y a la independencia de los servicios jurídicos, ya que atacarlos supone deslegitimar a la institución. “Podrán criticarse sus argumentos pero no se puede criticar a unos profesionales que desarrollan su trabajo y con total independencia, los mismos bajo otras mayorías políticas, y cuestionar su honestidad”, ha asegurado, según La Sexta.

La presidenta ha salido tras la reunión de la Mesa del Congreso que ha aprobado el informe de los letrados y que desechaba todas y cada una de las alegaciones del PP para intentar tumbar la reforma laboral: ni hubo error informático ni se puede repetir la votación, ya que fue un error del propio diputado. Por todo esto, aseveran los abogados, no hizo falta reunir a la Mesa, ya que Batet actuó conforme a precedente.

“Toda institución y quienes la integran necesitan, necesitamos, respetar sus propias normas y a quienes profesionalmente se ocupan de interpretarlas y aplicarlas”, asevera Batet, en clara alusión al PP y Vox por sus críticas, aunque sin mencionarlos directamente. “Me dirijo a los ciudadanos para decirles que en las instituciones existen personas responsables que ya estaban cuando yo llegué y que continuarán en esta casa, que creen en su trabajo y en el Derecho”, afirma. “Atacarlos a ellos es atacar la legitimidad del Congreso de los Diputados”, añade.