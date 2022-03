El periodismo de tertulia pide la dimisión de Ione Belarra por coherencia, pero sin romper la coalición de Gobierno

- Publicidad-

Podemos o mejor dicho, Ione Belarra, ministra de Derecho Sociales y Agenda 2030 y la ministra de Igualdad, Irene Montero están cada vez más lejos del PSOE. Pero también de la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz en lo que respecta a cuál debe ser el papel del Gobierno de España frente a la invasión rusa sobre Ucrania.

Dimisión de Ione Belarra por coherencia

La secretaria general de la formación morada calificó a la parte socialista del Ejecutivo de coalición de forma implícita “partido de la guerra” en un acto sobre feminismo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se celebra mañana, 8 de marzo.

El apoyo incondicional a las negociaciones y en contra de la intervención en el conflicto, choca con los análisis de Izquierda Unida en la revista digital: ‘La U’. Podemos mostró desde el principio su “rotunda condena” al ataque de Putin a Ucrania, en coordinación con el presidente socialista. Pero la respuesta posterior del envió de armas al ejército ucraniano, han hecho aflorar de manera esencial las diferencias en el Ejecutivo.

Esta mañana, en las tertulias de la prensa generalista, tanto en radio como en televisión, se han oído voces discrepantes con el discurso de Ione Belarra e Irene Montero. Muchos de ellos y ellas han pedio que por coherencia, presenten su dimisión, pero sin romper la coalición de gobierno.

Advertencia de podemos

Alberto Garzón, ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, ha hecho una advertencia a Podemos por las “presiones que están ejerciendo dentro del espacio electoral” de la coalición de Unidas Podemos. Estas discrepancias, ponen en riesgo el liderazgo de Yolanda Díaz como la próxima candidata a presidir el Gobierno si hubiera un adelanto electoral.

En un artículo publicado en la revista digital ‘La-U’, que dirige el mismo Alberto Garzón, se repasa las consecuencias de la guerra. El coordinador de IU incide en que la actitud de la formación morada “asfixia a la vicepresidenta segunda, por lo que pide a la izquierda actuar con responsabilidad y altura de miras y, evitar cualquier comportamiento que debilite a Unidas Podemos”.

Hoy publicamos desde el Consejo de Redacción de @revista_laU un artículo analizando la invasión imperialista rusa con 11 tesis en profundidad. Creo que es una aportación sumamente interesante y exhaustiva, lejos de simplismos y trampas argumentativas: https://t.co/PpKBzCV8lQ — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) March 6, 2022

Un artículo escrito junto al Consejo de Redacción de la revista ‘LaU’ , titulado 11 tesis sobre la invasión rusa de Ucrania concluye con una clara advertencia a la izquierda y, más concretamente, a Unidas Podemos.

“En ese escenario de elecciones sin Yolanda Díaz como candidata, lo más probable sería un acusado retroceso de Unidas Podemos que llevaría al espacio a un punto de no retorno, tanto a nivel político como a nivel organizativo”.

Asfixia a Yolanda Díaz

En el penúltimo punto, dedicado al Gobierno de coalición, se señala que la división en Unidas Podemos sobre la postura a tomar respecto al envío de armas a Ucrania, en el que las ministras Belarra y Montero se han opuesto, mientras que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha apoyado al presidente del Gobierno.

Algo que, según el artículo, “abre un escenario inmejorable para que Pedro Sánchez adelante las elecciones. Cabe pensar que no volverá a tener una oportunidad tan propicia para adelantar las elecciones, pues más adelante el PP recuperará terreno cuando se consolide el liderazgo de Feijóo”, escribe.

Vivimos tiempos difíciles y mucha gente conmovida quiere hacer algo por el pueblo ucraniano. Nuestro país puede ayudar, apostando en serio por las vías diplomáticas.



Seguiremos siendo fieles a la defensa de la paz y la democracia. pic.twitter.com/Epnme5rnLM — Ione Belarra (@ionebelarra) March 3, 2022

Extracto completo con la advertencia del artículo compartido por Garzón

“Aunque de momento no parezca probable, sería sensato tener presente la hipótesis de un posible adelanto electoral. Pedro Sánchez, como comentamos, podría ver en la actual coyuntura una oportunidad electoralista. En ese escenario, parece lógico pensar que la que está llamada a ser la candidata de la izquierda, Yolanda Díaz, pudiera no hacerse cargo del adelanto; quizá no tanto por los riesgos de este como por los motivos y la pendiente que nos pudieran llevar a él. Es probable que se encuentre en estos momentos sufriendo un momento de asfixia por parte de las fuerzas políticas que forman el espacio, y cuyas presiones reducen su margen de intervención. En ese escenario de elecciones sin Yolanda Díaz como candidata, lo más probable sería un acusado retroceso de Unidas Podemos que llevaría al espacio a un punto de no retorno, tanto a nivel político como a nivel organizativo. Este debilitamiento abriría dos posibilidades: una Gran Coalición, con independencia de su fórmula formal, o un gobierno de la derecha con la extrema derecha.

Por esa razón, la izquierda no debería mirar sólo, ni principalmente, por los intereses propios del espacio político, mucho menos por los intereses corporativos de las fuerzas que lo conforman, sino por los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares de nuestro país. Por los derechos humanos, sociales y cívicos. Por la propia democracia, ya de por sí maltrecha y limitada. El momento exige dirigentes políticos responsables y de altura”.

El movimiento por la paz de Belarra

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, está impulsando en Europa de forma paralela un supuesto movimiento por la paz.

Belarra habría intensificado los contactos con partidos europeos críticos con las decisiones adoptadas por Unión Europea frente a la guerra de Ucrania. Los “reivindican la vía diplomática y el diálogo como únicas soluciones” al conflicto.

Belarra publicó un vídeo con Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, con el fin de ampliar este frente crítico. Jeremy Corbyn, ex dirigente del partido laborista de Reino Unido es uno de los apoyos de esta iniciativa.

En Europa muchas personas pensamos que es hora de redoblar los esfuerzos diplomáticos para acabar cuanto antes con la guerra en Ucrania. La paz es el único camino.



Gracias @JLMelenchon por tu valentía y liderazgo. pic.twitter.com/eeQIuhz1Yz — Ione Belarra (@ionebelarra) March 6, 2022

“Los partidos de la guerra te dicen ‘muy bien, enviemos armas’, y yo lo que os pido, compañeros, es que pensemos cuáles son las medidas más eficaces para ayudar de verdad a los ucranianos, y creo que, aunque tengamos muchos poderes mediáticos y políticos en contra, lo más útil es apostarlo todo a la diplomacia, todo a la paz”, ha expresado Belarra, con una primera frase en forma de latigazo al PSOE. “Tengo que preguntarlo: ¿Estamos haciendo todo lo posible por la diplomacia? Yo creo que no estamos haciendo todo lo posible… ¿Qué hacen dos delegaciones, una ucraniana y una rusa negociando solos sin supervisión de las Naciones Unidas, sin supervisión de la OSCE, sin supervisión del alto al fuego?”, afirmó en el acto dedicado a las mujeres.

El feminismo es paz, y la paz es el único camino. Siempre. pic.twitter.com/C9EGMyRHSq — Ione Belarra (@ionebelarra) March 6, 2022

El división dentro del Gobierno es evidente, aunque la parte socialista recuerda que los temas de política exterior corresponden al PSOE. Desde el entorno socialista no quieren responder a Belarra e ignoran sus declaraciones, para no poner el foco sobre la división y no desgastar la coalición.

Apoyo a Sánchez desde su Comité Federal

El presidente del Gobierno ha recibido un apoyo unánime de su partido en el Comité Federal del PSOE que se ha celebrado este domingo. Pedro Sánchez anunció que el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra para proteger la economía española impulsará un gran pacto de rentas entre empresarios y sindicatos. “Con determinación, solidaridad y unidad haremos frente a la guerra de Putin”, sentenció.

La pandemia y Putin nos han recordado que no hay ninguna región del mundo inmune ni a pandemias, ni al virus de la guerra.



Nosotros vamos a responder con:



➤ Serenidad y contundencia.

➤ Solidaridad y unidad.



🌹 @sanchezcastejon en el #ComitéFederalPSOE pic.twitter.com/bLjBhEIdkM — PSOE (@PSOE) March 6, 2022

Envío de armas

Respecto al envío de armas, los socialistas han asumido la decisión del presidente, que ha optado finalmente por enviar ayuda militar a Ucrania. El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, participó en el Comité a través de un vídeo que se emitió a puerta cerrada.

Según revelan varias fuentes socialistas, Borrell explicaba “la posición de la Comisión Europea, y defendía el envío de armas a Ucrania, recordando la posibilidad “de que en la Guerra Civil la República hubiese recibido el mismo apoyo”.

Una apreciación aplaudida por los socialistas y que muchos de los que intervinieron utilizaron para defender la posición del partido.

Un apreciación muy coherente y que pone la llaga en la formación morada. Varios barones como Guillermo Fernández Vara, Adrián Barbón, Salvador Illa o Javier Lambán defendieron el envío de armamento por parte de España.

¿Qué hubiera pasado si a la II República, Gobierno legalmente constituido en España, se le hubiera ayudado militarmente, tras el golpe de Estado de una parte del ejército, organizado por los partidarios monárquicos de Alfonso XIII y la derecha y extrema derecha española, de la CEDA y de los Carlistas y Tradicionalistas, de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) y de la Unión Militar Españala? Y todo con el apoyo exterior del régimen nazi y de la Italia fascista de Mussolini.