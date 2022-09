El Pentágono señala la necesidad de una investigación antes de acusar a nadie sobre los ataques a los gasoductos Nord Stream

- Publicidad-

Desde Hawai, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha dado una rueda de prensa para responder sobre las cuestiones relativas a los ataques que han sufrido los principales gasoductos que conectan Rusia con la Unión Europea.

Según el responsable del Pentágono, por el momento no se puede acusar a nadie de la autoría, y ha considerado que «hay mucha especulación» pero ninguna prueba. Por ello, ha afirmado que «hasta que no obtengamos más información, o podamos analizar más en profundidad lo sucedido, no especularemos sobre quién pudo haber sido responsable de estos ataques».

La fiscalía rusa ordenó abrir una investigación nada más conocerse los hechos, y en Dinamarca ya han anunciado que necesitarán unos días para poder preparar el dispositivo necesario de técnicos y expertos que puedan investigar la zona.

El eurodiputado polaco, exministro de Exteriores, borra el tuit

El ex canciller (Ministro de Asuntos Exteriores de Polonia) ha tenido que borrar el tuit público en el que le daba las gracias a Estados Unidos por los ataques. Aunque horas después intentó matizar sus palabras y apuntar a Rusia, su comentario público ha hecho que desde el Kremlin planteen si no era un mensaje lo suficientemente claro como para estar ante un caso de terrorismo internacional.

Maniobras de la OTAN en julio en la zona bajo su protección

Igualmente, desde el Kremlin ayer por la tarde informaron de que, durante el pasado mes de julio la OTAN estuvo haciendo maniobras y pruebas en la zona donde se han visto afectados los gasoductos. Y además, ha subrayado que estas son aguas internacionales, muy vigiladas por todos, por lo que sería imposible que un ataque se hubiera podido producir sin dejar pruebas, al menos si hubiera sido desde el exterior de las instalaciones.