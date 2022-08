El patriarcado europeo pone en marcha una caza de brujas contra la primera ministra finlandesa

- Publicidad-

El vídeo filtrado y difundido en redes sociales de la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, en el que aparece en una fiesta con amigos, sigue dando que hablar y provocando reacciones entre los movimientos feministas, grupos y partidos políticos de toda Europa. Lo que debió haber sido una anécdota sin importancia, se ha terminado convirtiendo en un agrio debate social. El patriarcado machista europeo no soporta que una joven líder se divierta en su tiempo de ocio, como cualquier otra persona, pese a que no transgrede ni incumple ninguna ley. Obviamente detrás de la polémica hay una caza de brujas llevada a cabo por los grupos más reaccionarios y ultraconservadores del viejo continente. Y todo ello en el contexto de la guerra de Putin. Ya se sabe que Rusia tiene pretensiones territoriales sobre Finlandia y ha amenazado con invadir ese país en el caso de que ingrese en la OTAN. De modo que la fiesta de Sanna Marin se ha convertido en el pretexto perfecto de los grupos autocráticos partidarios de Putin, que sueñan con hacer tambalear los estados democráticos de la UE con cualquier excusa o argumento.

En España, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha trasladado este lunes su solidaridad con la primera ministra finlandesa por las críticas que ha recibido tras la filtración del vídeo, en el que aparece bailando con amigos, y ha subrayado que es algo que no ocurriría en caso de haberse tratado de un hombre. Basta recordar que cuando Mariano Rajoy fue grabado bailando en la boda de unos amigos en Murcia, al ritmo de Mi gran noche, de Raphael, aquello se tomó como un episodio jocoso o divertido, sin más. Más bochornoso es el asunto de las fiestas en Downing Street durante el confinamiento que han salpicado al premier británico Boris Johnson a causa del Party Gate. La oposición finlandesa ha tratado de equiparar los botellones del primer ministro británico con la fiesta de Sanna Marin, una comparación que no se sostiene, ya que Johnson desobedeció el estado de alarma y confinamiento, algo que no ha hecho Marin.

“Creo que estas valoraciones no se hubieran hecho nunca si en lugar de haber sido una primera ministra hubiera sido un primer ministro”, ha sentenciado Rodríguez.

Así se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo en una entrevista de TVE, en la que ha abogado por el respeto a “la libertad individual y al ocio” en el ámbito de las relaciones “personales e íntimas”.

De esta manera, Isabel Rodríguez ha recordado que ya se han dado otros escándalos de primeros ministros “incumpliendo las normas y las leyes” y que, a pesar de ello, en estos casos “ha costado mucho tiempo que salieran de sus despachos”.

Mientras, ha afeado que, sin embargo, si es una mujer quien lo lleva a cabo en el ámbito privado, “sí que es cuestionado”. Por todo ello, Rodríguez ha reiterado su solidaridad con Marin.

La primera ministra finlandesa ha tenido que soportar una auténtica persecución durante estos días. Ante la petición de la oposición de que se hiciera un test antidrogas, Marin respondió: “No tengo nada que ocultar. No he consumido drogas, así que no es un problema hacer las pruebas. Pero también creo que es bastante especial que se requiera algo como esto”. Asimismo, declaró que “tiene una vida familiar, una vida laboral” y “tiempo libre” que pasa con sus amigos, por lo que ha dicho sentirse decepcionada ante la publicación de estos vídeos en redes sociales. «Lamento que hayan sido publicados».

Sin embargo, ante el revuelo que ha provocado la difusión del vídeo, en el que aparece un comentario sobre la harina –término asociado con la cocaína–, la líder del derechista Partido de los Finlandeses, Riikka Purra, así como el diputado Mikko Karna, han exigido a Marin que se someta a un control de drogas.

“Solo por el bien del debate público, sería prudente que la primera ministra se sometiera voluntariamente a un control de drogas, cuyos resultados serían publicados por un organismo independiente”, ha señalado en su perfil de Twitter Purra.

Por su parte, la líder del grupo parlamentario de los Demócrata Cristianos, Paivi Rasanen, ha señalado que la primera ministra tiene derecho a la vida privada y también a desconectar con sus amigos, siempre que se haga dentro de los límites de la ley.